Emekliye Ufukta Zam Görüldü Sabahın Köründe Zam Müjdesi Geldi En düşük 10.875 TL

Emekliye ek zam son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Peki emekliye ek zam olacak mı? Emekliye ek zam ne zaman olacak? - Temmuz zammı sonrası emekli vatandaşın cebinin dolma hayallerini suya düşürmüştü. An be an ek zam ya da seyyanen artışı merakla araştıran emekli, bir türlü müjdeli habere ulaşamamaktaydı. Ancak emekli ek zam son dakika gelişmeleri konusunda yeni haberler mevcut. Emekli zam dopingi ile mutluluktan havalara uçacak deniliyor. Temmuz ayında refah payı ile birlikte yapılan yüzde 25 zam, emeklinin cebini boş bırakmıştı. Memura seyyanen artış konusu söz konusu ikenonay alması ile birlikte, emekli de bu yönde bir beklentiye girmişti. 2023 Ocak ayı zammında emekliye ilk yüzde 25 açıklanan zam oranı sonradan yüzde 30'a çıkmıştı. Temmuz zammı ise kademeli olarak artınca emeklinin cebini dolduracak müjde gelememişti.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MEMURLARA yapılacak olan zammın 40-45 arasında olacağını vurgularken en düşük emekli maaşının da 10,875 TL'ye çıkacağı açıklamasını da beraberinde yaptı. Ancak yapılan bu açıklama emekliye, emekli zammı ne zaman olacak sorusunu sordurtmuştu. Emekli zammı için verilen tarih de belirlendi. Emekliye ise bu durumda geç olsun güç olmasın demekten başka çare kalmadı.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN OLACAK

Emekli zammı görüşmeleri için nihai sonuca ulaşılmış bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" ifadesi, heyecanlandıran gelişmeler arasında ilk sırada yer aldı. Ancak emekli ek zam TBMM'nin açılması ile birlikte görüşülmeye başlayacak. Yani şuan da TBMM'nin açılış tarihi olan 1 Ekim'e gözler çevrilmiş durumda.

31 Ağustos'ta memur ve memur emeklisinin zam oranları belli olacak iken bu kapsamda emekli zammının da buna eş değerde olacağı söyleniyor. Emekliye yapılacak olan artışın, memur maaşları zam oranları ile arasında açılan makası daraltacağı ön görülüyor. Emekli aylığına yapılması beklenen ara zamda yüzde 45 artış onaylanırsa en düşük maaş 10 bin 875 liraya yükselecek.Kademeli zamda maaş yükseldikçe zam oranı düşecek. Eğer bu formül hayata geçerse, 7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara yüzde 45, 10.000 – 15.000 arasına yüzde 40, 15.000 – 20.000 arasına yüzde 35 ve 20.000 TL üzerine ise yüzde 30 zam devreye alınabilir. Buna göre ise en düşük 7500 TL olan emekli maaşı 10,875 TL'ye yükselebilir