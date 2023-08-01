Emekliye şu saatlerde müjde verildi ve Cumhurbaşkanı imzaladı! 3 kamu bankası ödemeleri başlattı! 125.000 TL veriliyor

3 kamu Bankası ödemeleri başlattı! 125.000 TL veriliyor! Emekliye şu saatlerde müjde verildi ve Cumhurbaşkanı imzaladı- Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanya Ağustos ayı sonuna kadar devam ediyor. Kampanyaya katılan kişiler, devlet destekli faizlerden yararlanarak emekli maaşı hesapları aracılığıyla istedikleri zaman bankadan nakit kullanabileceklerdir. Emekliler, 10.000 TL ile 125.000 TL arasında ihtiyaç kredisi almak istediklerinde bu nakit kampanyasından faydalanabilirler. Devlet destekli faiz oranları ile işlemlerini gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan emeklilere, ödemeler hemen aynı gün içinde bankalar üzerinden sağlanacaktır.

Emekli 125.000 TL Nakit Ödeme İmkanı

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, başvurularını gerçekleştirerek bu bankalardan nakit kampanyasından faydalanabilirler. İhtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere, ödemeler hemen aynı gün içinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, 3 kamu bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar 24 ay vadeli bireysel emeklilik kredisi kullanma imkanına da sahiptirler.

Hemen Başvur, Aynı Gün İçinde Ödeme Al!

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden nakit kullanmak isteyen tüm emekli vatandaşlara, hemen aynı gün içinde ödemeler yapılmaktadır. 125.000 TL'ye kadar yapılacak olan ödemeler, ihtiyaç kredisi hesaplara yatırılarak müşterilere kolaylık sağlanmaktadır. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank bu kampanya haricinde yüksek limitli borç kapatma kredisi, ipotekli kredi, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi farklı kredi türlerinde de emeklilere ödeme imkanı sunmaktadır. Tüm başvurularınızda istediğiniz zaman ödeme alabileceğinizi unutmayın.