Emekliye promosyon ödemesi güncellendi! 12500 TL ödenecek

İNG Bank emekliler için hazırlamış olduğu kampanya ile gündemde yer aldı. İNG Bank’a maaşını taşıyan kişilere 12.500 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı bulunmaktadır. İşte detaylar…

ING Bank’ ın hazırlamış olduğu kampanyada “SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 4.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler” bilgilerine yer verildi.

İNG Bank’tan Emeklilere Müjde!

Kampanya detayları “siz de maaşınızı kolayca ING’ye taşıyın, nakit promosyon fırsatlarını ve emekli müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıkları kaçırmayın. Eğer hâlâ emekli maaşınızı ING’ye taşımadıysanız e-Devlet Kapısı üzerinden, ING Şubelerimize gelerek veya Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşerek kolayca maaşınızı taşıyabilir, size özel sunulan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Emekli maaş müşterimiz olarak; Dijitalden gerçekleştireceğiniz para transferi işlemlerine masraf ödemezsiniz. %3,39'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabilir, 3 ay boyunca Turuncu Ekstra avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanabilir, ilk defa ING Kredi Kartı başvurusu yaptığınızda, ilk 1 yıl kart ücret ödemez, 10.000 TL faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanabilir veya 500 TL Bonus fırsatından yararlanabilirsiniz. OFT kampanya koşullarına aşağıdaki ''Emekli 4.000 TL Otomatik Fatura Talimatı Kampanya Koşulları'' başlığı altından ulaşabilirsiniz” şeklindedir.

Herkese 12.500 TL’ ye Varan Nakit Promosyon!

Emekli nakit promosyon ödeme detayları “Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 8.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz!” devamında da “1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız, 3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL, 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL, 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL, 10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir. Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.500 TL'ye kadarsa 5.100 TL, 3.500 TL-7.500 TL arasındaysa 5.950 TL, 7.500 TL-10.000 TL arasındaysa 7.650 TL, 10.000 TL'nin üzerindeyse 8.500 TL nakit promosyon ödenir” bilgileri bulunmaktadır.

Detaylar “kampanya 13 Mart 2023 – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz. Nakit promosyon başvuru işlemleri ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığı ile yapılabilir. Bankamızdan birden fazla emekli maaş alınıyor olması durumunda, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır. Nakit promosyon ödemesi 3 yıl için peşin olarak yapılır ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak nakit promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır. Nakit promosyon ödemesi yapıldıktan sonra 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon ödemesi yapılmaz. 3 yıllık taahhüde aykırılık olması halinde, tarafınıza ödenen promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır. Aynı anda birden fazla ek promosyon kampanyasından yararlanılamaz. ING belirtilen hizmetleri sonlandırma ya da koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 1 Mart 2020 tarihi sonrasında Bankamız diğer ek promosyonlarından dahil olmuş, yararlanmış ya da talepte bulunan müşterilerimiz, 13 Mart 2023 tarihi itibariyle koşulsuz nakit promosyon alması durumunda mevcut kampanya/talepleri iptal edilerek kıstelyevm usulü iade alınacak ve 8.500 TL’ye varan nakit promosyondan yararlanır. Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar da tüm SGK emeklileri gibi, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler” şeklindedir.