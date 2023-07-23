Emekliye promosyon kampanyasında sürpriz! Son 7 gün

Emekli vatandaşlar, öncelikli olarak Temmuz ayında güncel emekli promosyonu kampanyaları kapsamında çeşitli araştırmalar yapılıyor. Yapılan araştırmalara göre emekli maaş miktarlarına göre promosyon verileceğine karar verildi.

Emekli maaşlarını zamlı olarak almayı bekleyen emekli vatandaşlar için çeşitli açıklamalar yapılması bekleniyor. Promosyon ve yapılacak zam miktarına uygun olacak şekilde açıklamalar vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında ilk sırada yer almaktadır.

Promosyon ve maaş zamları ile ilgili olarak SGK emeklileri için düzenlemeler mevcuttur. Yapılan düzenlemelerin etkili çözümlere ulaşması için önlemler alınmaktadır. Emekli vatandaşların aldıkları maaş miktarları ile doğru orantılı olarak promosyon verilmesi kararlaştırılmıştır.

2023 Temmuz Emekli Promosyonu

2023 Temmuz emekli promosyonu ile ilgili olarak çeşitli araştırma ve bilgi kaynakları mevcuttur. Alınan bilgi akışına göre emekliler aldıkları maaş miktarına uygun olacak şekilde promosyon alacaktır. Zamlı maaş ödemelerinin merak edildiği kadar bankaların vereceği promosyon limiti de merak edilen konular arasında yerini almıştır.

Alınan kararlar kapsamında emekli promosyonları alınan maaşlar ile bağlantılı olacaktır. Zamlı maaşların alınması ve promosyon tekliflerinin değerlendirilmesine öncelik verilmesi sağlanmıştır. Bu sayede emekli vatandaşların kolaylıkla harcama ve ödeme yapmaları kararlaştırılmıştır. Elde edilen istatistiki veriler incelenerek tedbirler alınması kararlaştırılmıştır.

Emeklilerin yüzde 25 oranında alacağı zam miktarlarına uygun olarak Temmuz ayında ödemeler yapılmaya başlanacaktır. Bu sayede emekli vatandaşlar zamlı emekli maaşlarını almaya başlayacaklardır.

Çeşitli kampanyalar yapılarak emekli promosyon limiti ile ilgili olarak incelemeler mevcuttur. Güncel promosyon miktarları ve kampanyalar için bankaların yapacağı açıklamalar beklenmektedir. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar promosyon ödeme yapılacağı kapsamında belirlenen miktarlar şu şekildedir:

Emeklilere Özel Kampanya Sunan Banka Yapı Kredi

Yapı Kredi Bankası tarafından SGK emeklilerine 4.500 TL’den başlayan ve 7.500 TL seviyesine kadar çıkan nakit promosyon , emeklilere yönelik olarak farklı imkanları da beraberinde getiriyor. 1 Temmuz 2023 – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında ilk defa kredi kartı alan ya da mevcut kartları ile; promosyon başvuru tarihini takip ederek ilk kez kredi kartı alanlar 2 ay içinde toplam 500 TL harcama yapan banka müşterileri ek olarak 750 TL nakit olacak şekilde promosyon hakkı kazanacaktır.

Bankaların sunacağı promosyon teklifleri sayesinde birden fazla seçeneğe yer verilmesi vatandaşlar için avantajlı olmaktadır. Alınan kararlar ve maaş miktarları değerlendirilerek banka promosyon limitleri ön plana çıkarılmıştır. Emekli vatandaşlar için kolay ve pratik çözümler sunan bankaların promosyon teklifleri ayrıntılı olarak incelenmektedir. Emeklilerin gelir gider dengesi kurması ve ekonomik rahatlığa erişmesi için promosyon fırsatları değerlendirilir.

Ek Ödül Taahhütnamesi’ni imzalayan müşteriler ise promosyon başvuru tarihi sonrası sürecindeki 1 ay içinde açılması beklenen yeni Bireysel Emeklilik Sözleşmelerinde (BES) ödeme tercihi özellikle hesaptan olan müşteriler ek olarak 250 TL promosyon alma hakkı elde edeceklerdir. Öncelikle maaş aralığına uygun olarak nakit promosyona ve ek kampanyalara ulaşmak ve ayrıntılı bilgiye ulaşmak isteyen kişiler Yapı Kredi resmi web sitesini ziyaret edebilirler.

Temmuz ayı emekli promosyonu başlığı altında maaşını 3 yıl süresiyle Yapı Kredi’den alacağına dair teminat ve taahhüt veren emekli vatandaşlara verilecek olan promosyonlar için miktarlar belirlenmiştir:

10.000 TL ve Üzerinde Maaş Alan Emeklilere: 7.500 TL

7.500 TL ile 10.00 TL Arasında Maaş Alanlara: 6.750 TL

3.500 TL ile 7.500 TL Arasında Maaş Alanlara: 5.250 TL

3.500 TL Altında Maaş Alanlara : 4.500 TL’dir.

