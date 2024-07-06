EMEKLİYE MÜJDELİ HABER! Emekli Maaşlarını Alanlara TEMMUZ Ayında 2 Ödeme Birden Olacak, Duyuru Yapıldı! 

EMEKLİYE MÜJDELİ HABER! Emekli Maaşlarını Alanlara TEMMUZ Ayında 2 Ödeme Birden Olacak, Duyuru Yapıldı! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2024 10:06

Emekli maaşlarını alanlar için yeni bir haber var. Banka hesabı olan ve kamu bankaları üzerinden emekli maaşlarını alan kişilere TEMMUZ ayı boyunca düşük faizli kredi ve nakit avans imkanı sağlanacak. Devlet destekli olacak bu yeni nakit avans kampanyasında başvuru yapacak olan kişilere hemen aynı gün içinde destek ödemesi yatacaktır. Kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli 100.000 TL'ye kadar kredi, Nakit avans alacaklara ise 1 maaş avans yatacaktır. 

ZİRAAT BANKASI 

Ülkemizin kamu bankası olan ve EMEKLİ müşterilerin de tercih ettiği Ziraat Bankası, Banka şartlarına uygun olan herkes için hemen aynı gün içinde kredi verecek. Emekli maaşlarınızı bu banka üzerinden alıyorsanız, Banka şartlarına uygun olarak kredinizi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıracaksınız. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilecek ve bu kredileri dilediğiniz zaman hesabınıza yatıracaksınız.

Ayrıca maaş alan müşteriler de nakit avans başvurusu yapabilirler. Hem banka şubelerinden hem de internet bankacılığı uygulaması üzerinden Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu nakit avans kampanyasına hemen katılabileceksiniz. 

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