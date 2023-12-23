Emekliye müjdeli haber: 7500 TL ödeme verilecek

Garanti Bankası, emekli maaşı alanlara yönelik sunduğu yeni kampanya ile finansal anlamda büyük bir destek sağlıyor. Emekli maaşı alanlara özel olarak tasarlanan bu kampanya, Garanti Bankası'nın emekli promosyonlarındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyuyor. Banka, Aralık ayında başlattığı kampanya kapsamında emeklilere 7500 TL'ye kadar geri ödemesiz nakit ve 10 bin TL gelir belgesiz sıfır faizli kredi fırsatı sunuyor.

Garanti Bankası Emekli Kampanyası Detayları

Son dönemde emekli promosyonlarında yaşanan rekabetin etkisiyle Garanti Bankası, emeklilere yönelik kampanyasını güncelledi. Banka, emekli maaşı alanlara 3 yıl boyunca maaş taahhüt verilmesi şartıyla yüksek limitli ödemeler sunuyor. Aralık ayında duyurulan kampanya ile emeklilere 7500 TL'ye kadar geri ödemesiz nakit ve 10 bin TL gelir belgesiz sıfır faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Faizsiz Kredi ve Geri Ödemesiz Promosyon

Garanti Bankası'nın kampanyasına katılmayı tercih eden emekli maaşı alanlar, 10 bin TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatından yararlanabiliyorlar. Ayrıca, 10 bin TL üzerinde maaş alanlara ise 7500 TL geri ödemesiz emekli promosyonu sunuluyor. Kampanya kapsamında işlem yapanlar, düşük faiz oranları ve yüksek limitlerde emekli kredisi imkanından da faydalanabiliyorlar. Ancak, faizsiz kredi kullanımı 6 ay vade ile sınırlı.

Kampanya Duyurusu ve Erişilebilirlik

Garanti Bankası, yeni kampanyasının duyurusunu resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek. Bu duyurular, emekli maaşını Garanti Bankası üzerinden alan bireylerin dikkatini çekmekle kalmayacak, aynı zamanda mobil uygulama üzerinden de erişilebilir olacak. Emekliler, bankanın sunduğu özel kampanya detaylarını Garanti Mobil uygulaması aracılığıyla 7 gün 24 saat boyunca takip edebilecekler. Garanti Bankası'nın emekli maaşı alanlara yönelik bu kampanyası, finansal rahatlama ve destek sağlama amacını taşıyor. Emekliler, ihtiyaçlarına uygun olarak hem promosyon avantajlarından yararlanabilecek hem de ihtiyaç kredisi imkanlarından faydalanabilecekler.

Garanti Bankası emekli kampanyası, emeklilere yönelik geniş kapsamlı bir destek sunarak, finansal planlarını güçlendirmelerine yardımcı oluyor.