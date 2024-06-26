Emekliye Müjde Verildi, 15000 TL Nakit Para Ödemeleri O Bankadan Verileceği Açıklandı!

Emekliye Müjde Verildi, 15000 TL Nakit Para Ödemeleri O Bankadan Verileceği Açıklandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2024 10:22

ING Bank, emekli maaş müşterilerine yönelik çekici bir promosyon kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında, emekli maaşlarını ING'ye taşıyan müşterilere büyük avantajlar sunuluyor. Emekliler, maaş miktarlarına göre belirlenen nakit promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler. Örneğin, emekli maaşı 20.000 TL ve üzerinde olanlar 15.000 TL nakit promosyon alabilecekler.

ING Bank Emekli Maaş Promosyon Kampanyası Detayları

Kampanya, 1 Haziran 2024 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu dönemde promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanabilecekler. Promosyon tutarı, emekli maaşlarının toplamı göz önünde bulundurularak tek bir ödeme olarak yapılacak.

Promosyon Ödeme Miktarları

Promosyon miktarları, emekli maaşının büyüklüğüne göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • 10.000 TL'ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL,
  • 10.000 TL ile 15.000 TL arası maaşlar için 10.000 TL,
  • 15.000 TL ile 20.000 TL arası maaşlar için 12.500 TL,
  • 20.000 TL ve üzeri maaşlar için ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Başvuru ve Şartlar

Kampanyadan yararlanmak için herhangi bir ürün koşulu aranmamaktadır. Emekli maaşını ING Bankası'na taşıyan ve 3 yıl boyunca bu bankadan maaş alan müşteriler, belirtilen promosyon tutarlarından birini almak için başvuru yapabilirler. Promosyon ödemesi, başvuruyu takiben 3 yıl boyunca herhangi bir ek koşul olmadan peşin olarak yapılacaktır.

Taahhüt Süresi ve Koşullar

Promosyon ödemesi yapıldıktan sonra, müşterilerin 3 yıl boyunca ING Bankası'ndan maaş almaya devam etmeleri gerekmektedir. Gelir/aylık artışı durumunda ek promosyon ödemesi yapılmayacak ve taahhüt süresi içinde banka ile anlaşmazlık yaşanması halinde ödenen promosyon geri alınabilir.

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