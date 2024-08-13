EMEKLİYE MÜJDE! İndirim Geldi ve Hangi Emekliler İçin Geçerli Cumhurbaşkanı Açıkladı!

EMEKLİYE MÜJDE! İndirim Geldi ve Hangi Emekliler İçin Geçerli Cumhurbaşkanı Açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2024 15:40

Emekliler için yeni bir döneme giriliyor! 21 Mayıs 2024 itibarıyla başlayan uygulama ile emeklilere çeşitli devlet hizmetlerinde cazip indirimler sunuluyor.

TCDD'nin Yüksek Hızlı Tren, Anahat ve Bölgesel trenlerinde yüzde 10 indirimli biletler geçerli.

Sinema sever emekliler, Kültür ve Turizm Bakanlığı protokolü kapsamında sinema biletlerinde yüzde 30 indirim elde edebilecek.

Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında belirli tarihlerde ücretsiz konaklama fırsatı sunulacak. PTTCell, emeklilere özel uygun fiyatlı arama ve internet paketleri sağlarken, PTT Kargo hizmetlerinde yüzde 20 indirim imkanı sunuyor.

Tüm bu fırsatlar 31 Aralık 2024'e kadar geçerli olacak, emekliler bu avantajları kaçırmamalı!

Emekliler, devlet hizmetlerinde sağlanan bu avantajlardan yararlanarak bütçelerini daha rahat yönetebilirler. TCDD trenlerinde yüzde 10 indirimli seyahat, sinemada yüzde 30 tasarruf, KYK yurtlarında ücretsiz konaklama ve PTTCell ile PTT Kargo hizmetlerinde indirimli fiyatlar, emeklilere önemli bir ekonomik destek sunuyor. İndirimlerden faydalanmak için, emeklilerin PTT şubelerine kimlik numaralarını göstermek ve sinema biletlerinde emekli kimlik kartlarını kullanmaları yeterli. Bu fırsatlar, emeklilere hem seyahatlerinde hem de günlük yaşamlarında büyük kolaylıklar sağlıyor. 31 Aralık 2024’e kadar geçerli olan bu indirimlerle, emekliler hem sosyal hayatlarında hem de tasarruflarında rahat bir nefes alabilirler.

 

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