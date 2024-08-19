Emekliye müjde! Banka hesabınıza 4 bin 440 TL yattı!

Emekliye müjde! Banka hesabınıza 4 bin 440 TL yattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2024 14:23

Denizbank, emeklilere yönelik yeni bir destek paketi sundu. Banka, emekli müşterilerine 4.440 TL tutarında nakit avans ödemesi yaptı. Bu ödeme, emeklilerin finansal rahatlığını artırmayı ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Hesabınıza yatırılan bu nakit avans, Denizbank’ın emeklilere sunduğu özel bir avantaj olarak dikkat çekiyor. Emekliler, bu tutarı günlük harcamalarında kullanabilir veya acil ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Denizbank’ın bu uygulaması, emeklilere yönelik mali destek sağlamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eğer Denizbank emeklisiyseniz ve henüz hesabınıza bu ödemeyi almadıysanız, bankanızla iletişime geçebilir ya da internet bankacılığı üzerinden detayları kontrol edebilirsiniz.

Benzer Haberler
Akbank duyurdu! Başvuru yapan emekli 60.000 TL alacak! Akbank duyurdu! Başvuru yapan emekli 60.000 TL alacak!
Garanti BBVA bankası 50.000 TL'ye kadar olan borçlar için yeni taslak yaptı! Başvuru yapan onay alacak! Garanti BBVA bankası 50.000 TL'ye kadar olan borçlar için yeni taslak yaptı! Başvuru yapan onay alacak!
Ziraat bankası yeni kampanya duyurdu: 1.99 faizlerle nakit ödemeler başladı! Ziraat bankası yeni kampanya duyurdu: 1.99 faizlerle nakit ödemeler başladı!
Engellilere Büyük Vergi Avantajları: ÖTV Muafiyeti ve Emlak Vergisi İndirimi! Engellilere Büyük Vergi Avantajları: ÖTV Muafiyeti ve Emlak Vergisi İndirimi!
Zeynep Sever Demirel, hamile olduğunu sosyal medyada duyurdu! Zeynep Sever Demirel, hamile olduğunu sosyal medyada duyurdu!
Sevgilisiyle barışan İrem Helvacıoğlu'ndan sarmaş dolaş yatak pozu Sevgilisiyle barışan İrem Helvacıoğlu'ndan sarmaş dolaş yatak pozu
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel, Atina tatilinden iddialı kareler paylaştı!
  • 19-08-2024 12:50

Hande Erçel, Atina tatilinden iddialı kareler paylaştı!

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!
  • 13-08-2024 11:08

Megastar Tarkan’ın konserindeki dans şovu sosyal medyayı salladı!

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması
  • 15-08-2024 13:37

Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması

Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı
  • 17-08-2024 18:01

Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı

Şoray-Elçin Uzun Ailesinden Çeşme’de renkli anlar: Plajda eğlenceli frizbi oyunu
  • 15-08-2024 13:44

Şoray-Elçin Uzun Ailesinden Çeşme’de renkli anlar: Plajda eğlenceli frizbi oyunu