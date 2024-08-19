Emekliye müjde! Banka hesabınıza 4 bin 440 TL yattı!

Denizbank, emeklilere yönelik yeni bir destek paketi sundu. Banka, emekli müşterilerine 4.440 TL tutarında nakit avans ödemesi yaptı. Bu ödeme, emeklilerin finansal rahatlığını artırmayı ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Hesabınıza yatırılan bu nakit avans, Denizbank’ın emeklilere sunduğu özel bir avantaj olarak dikkat çekiyor. Emekliler, bu tutarı günlük harcamalarında kullanabilir veya acil ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Denizbank’ın bu uygulaması, emeklilere yönelik mali destek sağlamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eğer Denizbank emeklisiyseniz ve henüz hesabınıza bu ödemeyi almadıysanız, bankanızla iletişime geçebilir ya da internet bankacılığı üzerinden detayları kontrol edebilirsiniz.