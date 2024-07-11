EMEKLİYE KÖK ZAM Hesaplandı! E-Devlet Üzerinden Bakabilirsiniz! Emekliler Kök Maaş Zammı Alacak!

Türkiye'de emeklilik sistemi ve emekli maaşlarına yapılan zamlar, her yıl milyonlarca vatandaşın gündeminde üst sıralarda yer alıyor. 2024 yılı da bu açıdan önemli değişikliklere sahne oluyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşında yapılan artış, emeklilerin kök maaş hesaplamalarına doğrudan yansıdı. Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon oranlarının ardından, kök maaşlarda yüzde 24.73 oranında bir artış yaşandı. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşının 12 bin lira ile 13 bin lira arasında olması bekleniyor. Peki, emekli kök maaşını nasıl öğrenebilirsiniz? İşte e-Devlet üzerinden kök maaş hesaplama detayları ve 2024 yılı güncellemeleri.

Maaşı 10 Bin Liranın Üzerinde Olanlara Zam Yapılacak mı?

En düşük emekli maaşı genellikle prim gün sayısı ve yaş haddinden dolayı kısmi emekli olanlar ile primlerini asgariden ödeyen emeklileri kapsıyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 24.73’lük zam, maaşı 10 bin liranın üzerinde olan emekliler için doğrudan bir artış getirmiyor. Örneğin, mevcut maaşı 12-13 bin lira olan emekliler için herhangi bir ek zam yapılması öngörülmüyor. Önceki yıllarda da benzer şekilde, en düşük emekli maaşına yapılan artışlar, sadece en düşük maaş kapsamında olan emeklilere yansıtılmıştı.

Emekli Kök Maaşı Ne Kadar Oldu?

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, kök maaş konusunu detaylı bir şekilde ele aldı. Doğan’ın açıklamalarına göre, en düşük emekli maaşı şu anda 10 bin lira. Ocak-Haziran dönemi enflasyon verileri açıklandığında ve zam oranı yüzde 25 olarak belirlendiğinde, kök maaşı 8.500 lira olan bir emekli, aslında 10 bin lira maaş alıyor. Bu durumda yüzde 25’lik zam, 8.500 lira üzerinden uygulanacak ve zamlı maaş 10.625 lira olacak. Eğer Temmuz ayında en düşük emekli maaşı artırılmazsa, emeklinin eline geçecek tutar 10.625 lira olacak. Ancak, en düşük emekli maaşı 12.500 liraya çıkartıldığında, emeklinin alacağı maaş da 12.500 lira olacak.

Bir başka örnekte, kök maaşı 7.500 lira olan ve en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira alan bir emekli düşünelim. Temmuz ayında yüzde 25 zam yapıldığında, bu zam kök maaşa uygulanarak maaş 9.375 lira olacak. Eğer en düşük maaş artırılmazsa, emekli yine 10 bin lira almaya devam edecek. Bu durum, emeklilerin enflasyon zammının faydasını sorgulamalarına neden olabilir. Ancak, kök maaşın artması uzun vadede emekli maaşlarının daha yüksek olmasını sağlayacaktır.

Emekli Kök Maaşını Nasıl Öğrenebilirim?

En düşük emekli maaşını alan emeklilerin kök maaşını öğrenmek için e-Devlet üzerinden birkaç adımı takip etmeleri gerekiyor. SSK’dan emekli olanlar için, e-Devlet’e giriş yapıp arama kısmına “4A Emekli Aylığı” yazmaları ve çıkan ilk bağlantıya tıklamaları yeterli. Ardından, açılan sayfada “Detay” kısmına tıklayıp, en alt kısımlarda yer alan “5510 Ek 19 Miktarı” yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkararak kök maaşı ek ödeme dahil öğrenebilirler.

Bağ-Kur’dan emekli olanlar ise, e-Devlet’e giriş yapıp arama kısmına “4B Emekli Aylığı” yazmaları ve çıkan ilk bağlantıya tıklamaları gerekiyor. Açılan pencerede “4B Emekli Aylık Bilgilerinize ait barkodlu belge almak istiyorsanız tıklayın” sekmesine tıkladıktan sonra, SGK’ya ait dökümü görebileceklerdir. Sayfanın en altında yer alan “Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı” yazan yerin karşısındaki rakamları 10 bin liradan çıkararak kök maaşı ek ödeme dahil hesaplayabilirler.