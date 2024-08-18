Emekliye ek ödeme verileceği açıklandı! On gün içinde 40.000 TL ödeme verileceği kesinleşti!

Emekliler için sevindirici haber geldi! Hükümet, emeklilere 40 bin TL ek ödeme yapılacağını duyurdu. Bu ödemeler, emeklilerin maddi durumunu rahatlatmayı amaçlıyor. Verilecek ek ödeme, önümüzdeki 10 gün içerisinde hesaplara yatırılacak ve bu destekten tüm emekliler faydalanabilecek. Ödeme, herhangi bir başvuruya gerek kalmadan doğrudan banka hesaplarına aktarılacak.

Bu kapsamda Ziraat Bankası da emeklilere özel 40 bin TL'lik kredi fırsatını devreye soktu. Emekliler, Ziraat Bankası üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yaparak düşük faiz oranları ve uzun vade seçeneklerinden yararlanabilecek. Kredi, nakit ihtiyaçlarını karşılamada büyük kolaylık sağlıyor.

Özellikle pandemi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle zor günler geçiren emekliler için bu ek ödeme ve kredi kampanyası büyük bir rahatlama getirecek. Ziraat Bankası'nın sunduğu avantajlı kredi fırsatından faydalanmak isteyen emekliler, en yakın şubeye başvurarak detaylı bilgi alabilir.

Emekliler, bu büyük fırsatı kaçırmayın!