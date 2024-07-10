EMEKLİYE Ek ödeme onaylandı! TC kimlik numarası son rakamlarına göre 11000 TL alacaksınız! Cumhurbaşkanı duyurdu! 

EMEKLİ maaşlarını alanlar için son dakika haberi geldi. Emekliye ek ödeme olarak verilecek 11000 TL kredi cumhurbaşkanı tarafından onay aldı. Nakit ihtiyacı olan emeklilere Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından ödenecek olan bu nakit ödeme başvuruları, sadece bankada hesabı olan ve maaş müşterisi olan emeklilere verilecektir.

EMEKLİYE EK ÖDEME BAŞVURUSU

EMEKLİLER için başlatılan bu yeni kampanyada (Nakit Avans) başvuru yapmak isteyen emekliler, maaşlarını Ziraat Bankası veya Halkbank üzerinden alması gerekmektedir. Bu duruma uygun olan tüm emekliler destek kredisi başvurusu yapabileceklerdir.

BAŞVURU şartlarına uygun olanlar nakit avans alabileceklerdir. 11 bin TL üzerinde nakit ihtiyacı olan emeklilere de bu bankalardan maaş almanız şartı ile kredi ödemeleri uzun vadelerle ve yüksek limitlerde verilmektedir.