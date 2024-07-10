EMEKLİYE Ek ödeme onaylandı! TC kimlik numarası son rakamlarına göre 11000 TL alacaksınız! Cumhurbaşkanı duyurdu! 

EMEKLİYE Ek ödeme onaylandı! TC kimlik numarası son rakamlarına göre 11000 TL alacaksınız! Cumhurbaşkanı duyurdu! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2024 22:29

EMEKLİ maaşlarını alanlar için son dakika haberi geldi. Emekliye ek ödeme olarak verilecek 11000 TL kredi cumhurbaşkanı tarafından onay aldı. Nakit ihtiyacı olan emeklilere Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından ödenecek olan bu nakit ödeme başvuruları, sadece bankada hesabı olan ve maaş müşterisi olan emeklilere verilecektir. 

EMEKLİYE EK ÖDEME BAŞVURUSU 

EMEKLİLER için başlatılan bu yeni kampanyada (Nakit Avans) başvuru yapmak isteyen emekliler, maaşlarını Ziraat Bankası veya Halkbank üzerinden alması gerekmektedir. Bu duruma uygun olan tüm emekliler destek kredisi başvurusu yapabileceklerdir. 

BAŞVURU şartlarına uygun olanlar nakit avans alabileceklerdir. 11 bin TL üzerinde nakit ihtiyacı olan emeklilere de bu bankalardan maaş almanız şartı ile kredi ödemeleri uzun vadelerle ve yüksek limitlerde verilmektedir. 

Benzer Haberler
YAPI KREDİ Bankası Duyuru Yaptı: 7 Gün İçinde 80.000 TL'ye Kadar ANINDA NAKİT Ödemeler Olacak! YAPI KREDİ Bankası Duyuru Yaptı: 7 Gün İçinde 80.000 TL'ye Kadar ANINDA NAKİT Ödemeler Olacak!
15 MİLYON EMEKLİ için tekrar açıklandı! Yarın (CUMA) son gün! Başvuru yapanlar 10 bin TL alacak! 15 MİLYON EMEKLİ için tekrar açıklandı! Yarın (CUMA) son gün! Başvuru yapanlar 10 bin TL alacak!
DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ! Haberini Veren Banka Ziraat Bankası, 0.99 Faizlerle HERKESE ANINDA Nakit! DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ! Haberini Veren Banka Ziraat Bankası, 0.99 Faizlerle HERKESE ANINDA Nakit!
AKBANK HAYIRLI OLSUN mesajı gönderdi: Bankada Hesabı Olanlara 50.000 TL'ye Kadar, 20 Temmuz'a Kadar Kefilsiz Kredi! AKBANK HAYIRLI OLSUN mesajı gönderdi: Bankada Hesabı Olanlara 50.000 TL'ye Kadar, 20 Temmuz'a Kadar Kefilsiz Kredi!
EMEKLİYE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ! Bu Haberi Duyan Emekli Bankaya Koştu: 10-15 TEMMUZ Arasında 18.100 TL Karşılıksız Ödeme! EMEKLİYE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ! Bu Haberi Duyan Emekli Bankaya Koştu: 10-15 TEMMUZ Arasında 18.100 TL Karşılıksız Ödeme!
Emekli Maaşları İçin Önemli Toplantı: 10 Bin Liralık En Düşük Emekli Maaşı Artacak mı? Emekli Maaşları İçin Önemli Toplantı: 10 Bin Liralık En Düşük Emekli Maaşı Artacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Bodrum'da aşk tazeledi
  • 08-07-2024 10:01

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Bodrum'da aşk tazeledi

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili
  • 06-07-2024 19:34

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Bodrum Tatili

Deren Talu Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor
  • 04-07-2024 12:26

Deren Talu Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor

Ceren Moray ve sevgilisi Doğu Orcan'ın Bodrum keyfi
  • 06-07-2024 19:40

Ceren Moray ve sevgilisi Doğu Orcan'ın Bodrum keyfi

Kadir Ezildi evleniyor! İşte müstakbel nişanlısı
  • 05-07-2024 10:05

Kadir Ezildi evleniyor! İşte müstakbel nişanlısı