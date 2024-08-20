Emekliye ek ödeme: 40.000 TL hesaplarda

Ziraat Bankası, emekli müşterileri için heyecan verici bir adım attı! Banka, emeklilerin hesaplarına yatırılacak ek ödemelerin yanı sıra, 40.000 TL'ye kadar kredi desteği sunma kararı aldı. Bu yeni uygulama, emeklilerin finansal yüklerini hafifletmek ve ihtiyaçlarına hızla cevap vermek amacıyla hayata geçirildi.

Ziraat Bankası, emekli maaşlarını bankalarında alan müşterilerine özel olarak sunacağı bu krediyle, hem rahat bir nefes almayı hem de çeşitli harcamalar için destek olmayı hedefliyor. Kredi başvurusu yapmak isteyen emekliler, Ziraat Bankası'nın şubelerine başvurarak detaylar hakkında bilgi alabilir ve hızlıca işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bu hamle, emeklilerin bütçelerini düzenlemelerine ve hayat standartlarını yükseltmelerine yardımcı olacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.