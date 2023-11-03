Emekliye 6-7 Kasım'da 8.500 - 12.500 TL arası ödeme yapılacak

Ekonomik şartların giderek zorlaştığı günümüzde, ING Türkiye'nin emeklilere yönelik başlattığı kampanya, milyonlarca kişinin yüzünü güldürecek nitelikte. Özellikle Ekim ve Kasım aylarına odaklanan bu ödeme planı, emeklilere finansal bir rahatlama vaat ediyor.

Emekliler için banka promosyonları adeta bir bayram havası yaratıyor. ING Türkiye, Kasım ayının gelmesiyle birlikte emeklilere yönelik başlattığı yeni promosyon kampanyasıyla milyonlarca emekli vatandaşa müjdeyi verdi. Özellikle Ekim ayının son günlerinde başvurularını tamamlayan emekliler, 6-7 Kasım tarihlerinde hesaplarına yatacak ödemeler için gün saymaya başladılar. ING Bank, geleneksel promosyon ödemelerini bir adım ileri götürerek, emeklilere sunduğu promosyon ücretlerinde güncellemeye gitti. Artık emekliler, ING Bank'ın sağladığı bu yeni promosyon kampanyasıyla yüzleri gülenler kervanına katılacaklar. Peki bu kampanya kapsamında emekliler ne kadarlık bir promosyon ödemesi alacaklar?

ING Bank, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklileri ile EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) emeklilerine kucak açıyor ve Ekim sonuna kadar yapılan başvurular neticesinde, promosyon ödemelerini gerçekleştireceğini ilan etti. Promosyon ödemeleri, fatura ödeme talimatları gibi ek koşullarla birlikte, 8.500 TL'den başlayıp 12.500 TL'ye kadar ulaşabilecek. Bu cömert promosyon paketi, emeklilerin ekonomik şartlardaki sıkıntılarına bir nebze olsun çare olacak gibi duruyor.

Ödeme Süreci ve Koşullar

ING Bank tarafından yapılan açıklamada, Ekim ayının sonuna kadar başvuru yapan emeklilere ödemelerin 6-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin ise yapmaları gereken işlemler basit: Bir ING Bank şubesine gitmek veya online bankacılık hizmetlerini kullanarak başvuruda bulunmak ve bankanın sunmuş olduğu avantajlardan faydalanmak.

Kampanya, fatura ödeme talimatı verenlere ek olarak, promosyon ödemelerine ekstra bonuslar ekliyor. Belirli fatura ödemeleri için 1.000 TL'ye kadar ek promosyon ödemesi alabilirken, toplamda 4.000 TL'ye varan ekstra destekler sunuluyor. Bu da demek oluyor ki, emekliler bankanın bu cömert promosyon paketiyle ekonomik nefes alma fırsatı buluyorlar.

Kasım Ayı ve Ötesi

Bu promosyon ödemesi sadece Ekim ayı ile sınırlı değil. ING Bank, Kasım ayında da geçerli olacak şekilde yeni promosyon paketlerini duyurdu. 30 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olacak bu promosyonlarla birlikte, emeklilerin yüzlerini güldürecek haberler peş peşe geliyor. Banka, aynı zamanda turuncu ekstra müşterilerine yönelik bankacılık işlemlerini ücretsiz olarak sunuyor ve düşük faizli kredi imkanları sağlıyor. Emekli müşteriler 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli, 100.000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli kredi kullanma fırsatına sahip oluyorlar.

Başvuru Süreci

Başvuru süreci ise emekliler için oldukça kolay ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Emeklilerin yapması gereken tek şey, ING Bank şubelerine bizzat giderek veya mobil ve internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak 3 yıllık maaş tahahüdü vermek ve otomatik fatura ödeme talimatı ile ek promosyonlardan faydalanmak. Bu sayede emekliler, hem düzenli maaş promosyonlarını alıyor hem de ek ödeme talimatlarıyla ekstra finansal avantajlardan yararlanma fırsatı elde ediyorlar.

ING Türkiye'nin emeklilere sunduğu bu özel promosyon paketi, milyonlarca emekli vatandaşa ekonomik bir nefes aldırırken, aynı zamanda finansal özgürlüklerini bir adım ileriye taşıyor. Emeklilerin yüzünü güldüren bu kampanya, ekonomik istikrarlarına katkıda bulunuyor ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Bu nedenle emeklilerin, ING Bank'ın sunduğu bu fırsatlardan haberdar olmaları ve gerekli başvuruları yaparak, hak ettikleri bu promosyonlardan faydalanmaları büyük önem taşıyor.