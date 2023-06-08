Emekliye 15.000 TL bayram ikramiyesi resmen Meclis'e geldi! Emeklilere bayram öncesi bayram ettiren haber!

Emeklilere bayram öncesi bayram ettiren haber! Emekliye 15.000 TL bayram ikramiyesi resmen Meclis'e geldi- Uzun bir süredir emeklilerimizin bayramlarda aldığı ikramiyeler gündemde önemli bir konu olarak yer alıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilen ikramiyeler, her yıl büyük bir beklentiyle karşılanıyor. Ancak, bu yıl emekliler için sürpriz bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram tatilini 9 güne çıkarmasıyla birlikte emekli ikramiyelerinin ödeme tarihleri merak konusu oldu. Detaylar gecce.com.tr'de

Emekli ikramiyeleri konusunda önemli bir adım atılmış durumda. CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi olan Veli Ağbaba, Meclis'e Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyelerinin yükseltilmesi için bir kanun teklifi sundu. Haberlere göre, Ağbaba'nın teklifiyle emekli ikramiye tutarları 15 bin lira olarak ödenmesi amaçlanıyor.

Veli Ağbaba, kanun teklifiyle ilgili açıklamalarında, Genel Başkanlarının seçim öncesindeki vaadi olan emekli ikramiyelerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini ve bir önceki bayramda eksik verilen ikramiyelerin de ödenmesini talep ettiklerini belirtti. Ağbaba, "Bu bayramda emekli ikramiyelerinin 15 bin TL olarak ödenmesi için kanun teklifimizi Meclis'e sunduk" şeklinde konuştu. Ağbaba ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden önce emekli ikramiyelerini 2 bin liraya yükselttiğini ifade etti. Ancak, Genel Başkanlarının vaadinin her bayramda emekli ikramiyelerinin asgari ücret kadar ödenmesi olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, bir önceki bayramda eksik ödenen 6.500 TL'ye ek olarak Kurban Bayramı'nda da 8.506 lira asgari ücretin eklenmesi ve emeklilere 15 bin lira ikramiye verilmesi gerektiğini belirtti.

Veli Ağbaba, konuşmasında 2015 yılında Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu tarafından emeklilere bayramlarda ikramiye ödenmesinin gündeme getirildiğini ve Ramazan ve Kurban bayramlarında bin lira ödenmeye başlandığını ifade etti. Ancak, yıllar içinde yapılan küçük yükseltmelerle emekli ikramiyelerinin sembolik bir rakam haline geldiğine dikkat çekti.

Veli Ağbaba, açıklamalarını "Eğer iktidar samimiyse, seçim öncesinde Genel Başkanımızın vaadi olan emekli ikramiyelerinin bu Kurban Bayramı'nda 15 bin TL olarak ödenmesi ve bundan sonra da ikramiyelerin asgari ücret düzeyine yükseltilmesi teklifimize destek verir" şeklinde tamamladı.