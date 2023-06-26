  • 26 HAZİRAN Pazartesi 10:18
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Emeklilikte tarih yazan değişiklik! Son 7 yıla dikkat, daha yüksek maaş alınabilecek! 1261 gün kuralı değişti!

Emekli maaşının hangi statüden bağlanacağı da merak konusu olmaktadır. Bu durumda yine son 7 yıllık primlere bakılacaktır.

Emeklilikte tarih yazan değişiklik! Son 7 yıla dikkat, daha yüksek maaş alınabilecek! 1261 gün kuralı değişti!
Yayın Tarihi : 2023-06-26 09:23

Son 7 yıla dikkat, daha yüksek maaş alınabilecek! 1261 gün kuralı değişti! Emeklilikte tarih yazan değişiklik-  EYT düzenlemesiyle birlikte birçok vatandaşa emeklilik imkanı sunulmuştu. Şimdi ise küçük esnaf için harekete geçiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesine göre, küçük esnaf statüsünde olan Bağkur'luların emekli olabilmek için gereken 9000 prim gününde 1800 günlük indirim yapılacak ve bu sayede toplamda 7200 güne düşecektir. Böylece SSK'liler gibi, Bağkur'lu küçük esnaf da 7200 prim gününü toplayarak emekli olabilecektir.

1261 Gün Kuralı Değişiyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında, bir sigortalının emeklilik sürecini belirleyen son 1261 gün prim ödemesidir. Esnaflar için ise artık daha avantajlı bir emekli maaşı hesaplaması yapılacaktır. Son yedi yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü, hangi statüde yatırıldıysa o şartlar altında emekli olunabilecektir. Eğer bu süre eşitse, en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanacaktır. Örneğin, sigortalının hem Bağ-Kur hem de SSK ödemeleri bulunuyorsa, bu yedi yıllık dönemde en fazla prim yatırılan sigorta kolundan aylık bağlanacaktır. Eğer primler eşitse, son sigortalılık statüsüne göre emekli aylığı bağlanacaktır. SSK'lı ve Bağkur'lu olmanın büyük önemi bulunmaktaydı, ancak artık bu önem ortadan kalkacaktır.

Emeklilikte tarih yazan değişiklik! Son 7 yıla dikkat, daha yüksek maaş alınabilecek! 1261 gün kuralı değişti!

Emekli Maaşı Hangi Statüden Bağlanacak?

Emekli maaşının hangi statüden bağlanacağı da merak konusu olmaktadır. Bu durumda yine son 7 yıllık primlere bakılacaktır. Bir sigortalı, son 7 yılda hangi sigorta kolundan daha fazla prim ödemişse, o sigorta kolundan emekli olabilecektir. Eğer süreler eşitse, o zaman son hizmet süresindeki sigorta kolu dikkate alınacaktır. Emekli maaşı, ikramiye ve diğer ödemeler de buna göre hesaplanacaktır.

Kısmi Emeklilik Primleri Düşüyor!

7200 güne düşen Bağkur'lu küçük esnaflar için emeklilik primlerinde kısmi emeklilikte de indirim uygulanacaktır.

Benzer Haberler
Kurban Bayramı öncesi ilaç gibi geldi! Faiz indirimli ihtiyaç kredisi! 50.000 TL krediyi QNB Finansbank bu taksitle verecek! Kurban Bayramı öncesi ilaç gibi geldi! Faiz indirimli ihtiyaç kredisi! 50.000 TL krediyi QNB Finansbank bu taksitle verecek!
200.000 TL 2.el taşıt kredisi başladı! İş Bankası, Kuveyt Türk, Akbank, Halkbank aylık taksit hesaplamaları 200.000 TL 2.el taşıt kredisi başladı! İş Bankası, Kuveyt Türk, Akbank, Halkbank aylık taksit hesaplamaları
Doların 19 Lira olacağını bilmişti! Ünlü Ekonomist'ten kabus senaryosu geldi! Doların 19 Lira olacağını bilmişti! Ünlü Ekonomist'ten kabus senaryosu geldi!
Denizbank emekliye 33.000 TL nakit ödeme verecek! Emekli maaşlarını bu bankadan alanlar dikkat… Denizbank emekliye 33.000 TL nakit ödeme verecek! Emekli maaşlarını bu bankadan alanlar dikkat…
Sabah açıklandı! Silbaştan değişti! Emekli maaşları yükseliyor! Bunları yapanlar daha fazla aylık alacaklar! Sabah açıklandı! Silbaştan değişti! Emekli maaşları yükseliyor! Bunları yapanlar daha fazla aylık alacaklar!
Gram altın 2.200 TL açıklaması geldi! Kuyumcular tez açıkladılar! Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın edecek! O tarihte... Gram altın 2.200 TL açıklaması geldi! Kuyumcular tez açıkladılar! Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın edecek! O tarihte...
ÇOK OKUNANLAR
Dönence’nin afişi yayınlandı
  • 23-06-2023 12:00

Dönence’nin afişi yayınlandı

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…
  • 24-06-2023 18:50

Dönence’den yepyeni bir tanıtım daha…

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?
  • 23-06-2023 11:50

Münür Yıldız’dan yeni single: Neden, neden?

Devlet muslukları açtı! O kişilere kredi müjdesi! 500 bin TL kredi 5 yıl vadeyle verilecek!
  • 19-06-2023 11:56

Devlet muslukları açtı! O kişilere kredi müjdesi! 500 bin TL kredi 5 yıl vadeyle verilecek!

Tuvalet kağıdına o marketten %60 indirim bombası! Stok yapmak için alınır! Papia Egzotik Tuvalet Kağıdı 8'li paket!
  • 22-06-2023 10:18

Tuvalet kağıdına o marketten %60 indirim bombası! Stok yapmak için alınır! Papia Egzotik Tuvalet Kağıdı 8'li paket!