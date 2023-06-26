Emeklilikte tarih yazan değişiklik! Son 7 yıla dikkat, daha yüksek maaş alınabilecek! 1261 gün kuralı değişti!

Son 7 yıla dikkat, daha yüksek maaş alınabilecek! 1261 gün kuralı değişti! Emeklilikte tarih yazan değişiklik- EYT düzenlemesiyle birlikte birçok vatandaşa emeklilik imkanı sunulmuştu. Şimdi ise küçük esnaf için harekete geçiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesine göre, küçük esnaf statüsünde olan Bağkur'luların emekli olabilmek için gereken 9000 prim gününde 1800 günlük indirim yapılacak ve bu sayede toplamda 7200 güne düşecektir. Böylece SSK'liler gibi, Bağkur'lu küçük esnaf da 7200 prim gününü toplayarak emekli olabilecektir.

1261 Gün Kuralı Değişiyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında, bir sigortalının emeklilik sürecini belirleyen son 1261 gün prim ödemesidir. Esnaflar için ise artık daha avantajlı bir emekli maaşı hesaplaması yapılacaktır. Son yedi yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü, hangi statüde yatırıldıysa o şartlar altında emekli olunabilecektir. Eğer bu süre eşitse, en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanacaktır. Örneğin, sigortalının hem Bağ-Kur hem de SSK ödemeleri bulunuyorsa, bu yedi yıllık dönemde en fazla prim yatırılan sigorta kolundan aylık bağlanacaktır. Eğer primler eşitse, son sigortalılık statüsüne göre emekli aylığı bağlanacaktır. SSK'lı ve Bağkur'lu olmanın büyük önemi bulunmaktaydı, ancak artık bu önem ortadan kalkacaktır.

Emekli Maaşı Hangi Statüden Bağlanacak?

Emekli maaşının hangi statüden bağlanacağı da merak konusu olmaktadır. Bu durumda yine son 7 yıllık primlere bakılacaktır. Bir sigortalı, son 7 yılda hangi sigorta kolundan daha fazla prim ödemişse, o sigorta kolundan emekli olabilecektir. Eğer süreler eşitse, o zaman son hizmet süresindeki sigorta kolu dikkate alınacaktır. Emekli maaşı, ikramiye ve diğer ödemeler de buna göre hesaplanacaktır.

Kısmi Emeklilik Primleri Düşüyor!

7200 güne düşen Bağkur'lu küçük esnaflar için emeklilik primlerinde kısmi emeklilikte de indirim uygulanacaktır.