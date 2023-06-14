Emeklilikte her şey yeni baştan! 2000 sonrası SGK girişi olanlar için müjde verildi

2000 sonrası SGK girişi olanlar için müjde verildi! Emeklilikte her şey yeni baştan- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarla, Türkiye'de emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Yeni emeklilik düzenlemesiyle birlikte, 2000 sonrası SGK girişi olan kişilerin de emeklilik fırsatı elde edeceği açıklandı. Bu uzun süredir beklenen haberlerle birlikte, 2000 sonrası SGK girişi olan vatandaşlar da emeklilik hakkından yararlanır. Yeni düzenleme kapsamında, 3600 ve 5400 prim gün sayısını tamamlayan vatandaşlara emeklilik imkanı sunuldu.

Peki, bu emeklilik süreci hangi yıllara ait SGK girişi olan vatandaşları kapsayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşların beklentilerini karşılamak adına yaş şartı aranmayacak. Bu düzenlemeyle birlikte belirli prim şartlarını karşılamayan vatandaşlar için de emeklilik hayali gerçeğe dönüşebilir.

Bağ-Kur sigortalılarını da ilgilendiren bu konuda gelişmeler yaşanırken, 5400 prim gününü ödeyerek emeklilik hakkı elde edebilecekleri değerlendiriliyor. Meclis'te ise 4500 prim günü rakamı tartışılmaktadır. Bu rakamların onaylanması durumunda, binlerce vatandaş emeklilik hakkını elde etmek için 900 günlük bir farka sahip olacak. Bağ-Kur sigortalıları ve ev hanımları için yapılan düzenlemeler de emeklilik sürecinde belirsizlik yaratırken, yeni düzenlemeyle birlikte ev hanımlarının ödediği sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılandı.

Yeni emeklilik düzenlemesi, emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş için umut verici bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu düzenleme ile birlikte, 2000 sonrası SGK girişi olan ve belirli prim şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik hakkına sahip olacaklar. Bu gelişmeler, emeklilik hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için müjdeli bir haber niteliği taşır.