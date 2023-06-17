Emeklilikte ek ödemeler az önce başladı! Bunu yapan daha fazla emekli maaşı alıyor!

Bunu yapan daha fazla emekli maaşı alıyor! Emeklilikte ek ödemeler az önce başladı- Çalışanların emeklilik dönemiyle ilgili düşüncelere kapıldığı bu günlerde, Odeabank'ın emeklilere sunduğu avantajlı bir kampanya, daha fazla emekli maaşı alma imkanı sunuyor. Emeklilik yıllarında geliri artırmak isteyen vatandaşlar için Odeabank'ın Bireysel Emeklilik Sistemi çerçevesinde sağladığı ek ödeme fırsatları oldukça cazip görünüyor.

Odeabank'ın Bireysel Emeklilik Sistemi, emeklilere ek ödeme alma imkanı sunmanın yanı sıra yatırım fonlarına yatırım yapma ve fonları değiştirme seçeneği sunuyor. Ayrıca, sistemin kapsamı 18 yaş altındaki çocukları da içerebiliyor ve bu durumda devlet katkısından yüzde 30 oranında faydalanılabiliyor. Emeklilik döneminde ne kadar maaş alacaklarını merak eden vatandaşlar için Odeabank'ın sunduğu fırsatlar önemli bir çözüm olabilir. Genel olarak emekli maaşları çalışma dönemindeki gelirin altında kalabiliyor ve tek başına bir evin geçimini sağlamak için yetersiz olabiliyor. Bu nedenle, emeklilik döneminde daha fazla maaş almanın yollarını araştıran vatandaşlar için Odeabank'ın sunmuş olduğu bu fırsatlar oldukça değerli hale geliyor.

Odeabank'ın Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımcılara belirledikleri aylık yatırımlarına ek olarak yüzde 25 oranında devlet katkısı sağlıyor. Bu sistem kapsamında üç farklı kampanya sunuluyor. Pozitif Plan adı verilen kampanya, 150 TL katkı payı ve 1000-2000 TL başlangıç kapitaline ek 100 TL ödeme yapılmasıyla Emeklilik Plus Plan'a katılım imkanı sunuyor. Ayrıca, çocukları da kapsayan İlk BES'im adlı plan da mevcut.

Emeklilik döneminde daha fazla maaş almanın formülünü arayan vatandaşlar için Odeabank'ın Bireysel Emeklilik Sistemi önemli bir çözüm sunuyor. Ancak her bireyin kendi mali durumu ve tercihleri doğrultusunda karar vermesi önemlidir. Emeklilik dönemiyle ilgili detaylı bilgi almak ve en uygun seçenekleri değerlendirmek için banka ve emeklilik şirketleriyle iletişime geçmek faydalı olacaktır.