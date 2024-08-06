EMEKLİLİK SİSTEMİ Değişecek! Meclis Onay Verecek! Çalışmalar Başladı!

Ekim ayında Meclis, yoğun bir gündemle açılacak ve emeklilik sistemi öncelikli konular arasında yer alacak. Türkiye gazetesinin haberine göre, Meclis’te bakanlık yetkilileri ve AKP'nin ekonomi kurmayları, sosyal güvenlik sisteminin temel taşlarını ele alacak. Bu kapsamda prim ödeme gün sayısı, intibak düzenlemeleri ve yıpranma şartları gibi konular ayrıntılı olarak değerlendirilecek.

Emeklilik sistemindeki en düşük ve en yüksek maaşlar arasındaki farkın giderek açılması, sistemin adaletsiz olduğu yönündeki eleştirileri artırdı. AKP kurmayları, "Sosyal güvenlik sistemini baştan aşağı gözden geçirmemiz gerekebilir. EYT ile birlikte aktüeryal dengenin bozulduğu açık. Şu anda bir emekliye karşılık 1,5 çalışan var; bu durum, sistemin sürdürülebilirliğini zorlaştırıyor" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Bu değerlendirmeler ışığında, Meclis’teki görüşmelerin emeklilik sistemi üzerindeki olası etkileri ve çözüm önerileri merakla bekleniyor.