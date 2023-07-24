Emeklilik reformu geldi! Her şey silbaştan değişti! 2000 sonrası için yıl, yaş, prim şartı açıklaması geldi!

2000 sonrası için yıl, yaş, prim şartı açıklaması geldi! Emeklilik reformu geldi! Her şey silbaştan değişti- Emeklilik, birçok ülke için önemli bir konudur çünkü insanların çalışma hayatlarının sonunda hakkettikleri dinlenmeye kavuşmalarını sağlar. Türkiye de emeklilik sisteminde yapılan reformlarla vatandaşları için daha iyi bir gelecek sağlama hedefine yönelmektedir. TBMM'den EYT'nin geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından emeklilik reformu yeni Meclis'le birlikte düzenlenmeye başladı. Bu reformla, yeni emeklilik sistemi EYT'ye dahil olmayan 9 Eylül 1999 sonrası için de emeklilik planlaması yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliliği bekleyenler için yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını açıkladı ve belirli şartları taşıyan vatandaşların kısmi emeklilik için yaş beklemek zorunda kalmayacağını duyurdu. Bu adım, emeklilikte bekleyenlere umut ışığı olmuştur.

Emeklilik reformunun temel hedeflerinden biri, erken emeklilik fırsatlarını vatandaşlar için genişletmektir. EYT kapsamı dışında kalan 9 Eylül 1999 sonrası için kademeli olarak emeklilik imkanı getiriliyor. Bu, 2000 sonrası sigortalılara erken emeklilik şansının kapılarını açmaktadır. Yeni düzenlemede yer alan 2023 erken emeklilik şartları, vatandaşların ileri yaşları beklemeksizin emeklilik hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Emeklilik reformunda öne çıkan bir diğer önemli adım ise Bağ-Kur primleri ile SSK primlerinin eşitlenmesidir. Bağ-Kur primlerinin 9000 gün olan prim günü, 1800 gün indirimle 7200 güne çekilmiştir. Böylece Bağ-Kur'lular, 5 yıl erken emeklilik hakkına sahip olacaktır. Bu indirim özellikle küçük esnaflar için büyük bir destek olarak ortaya çıkmaktadır. Vergiden muaf olan esnaflar için işçi sayısı baz alınacak ve belirli şartları sağlayanlar 7200 gün primle emekli olabilecektir.

Emeklilik reformuyla birlikte ev hanımlarının da emeklilik sistemine dahil edilmesi planlanmaktadır. Aile Koruma Kalkanı Paketi ile kadınlar da emeklilik güvencesi altına alınacak ve çocuk sayıları ve yıpranma payı göz önünde bulundurulacaktır. Bu adım, ev hanımlarının da emeklilik hayatlarını güvence altına almayı hedeflemektedir.

EYT kapsamında emekli olamayanlar için de yeni düzenleme ile kısmi emeklilik imkanı getirilmektedir. Artık sigortalılık süresini tamamlayanlar, 3600 gün primle emekli olabileceklerdir. Önceki sistemde erkeklerin 55, kadınların 50 yaşında emekli olabileceği unutulmuş bir nokta, kısmi emeklilik şartları ile tamamlanmıştır. Bu adım, EYT'ye giremeyenlere umut ışığı olacak ve emeklilik sürecini beklerken ekonomik zorluklar yaşayanların yükünü hafifletecektir.

Bu emeklilik reformunun Türkiye'nin geleceği için önemli bir adım olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Gelecek nesillerin refahını güvence altına almak için alınan bu önlemler, insanların emeklilik dönemlerini daha rahat ve huzurlu geçirmelerini sağlayacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, "Emeklilik sistemiyle ilgili olarak yeni bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Belirli şartları taşıyan vatandaşlarımızın kısmi emeklilik hakkının önünü açıyoruz." Bu reformla beraber, vatandaşlar belirli şartları sağladıklarında daha erken yaşta emekli olabilecekler ve böylece emeklilik yıllarını istedikleri gibi planlayabileceklerdir.

Türkiye'nin emeklilik reformu, vatandaşlarının geleceğini düşünen bir yönetimin ortaya koyduğu önemli bir adımdır. EYT kapsamı dışında kalanlar için kademeli emeklilik, Bağ-Kur prim indirimi, ev hanımlarının dahil edilmesi ve kısmi emeklilik gibi adımlar, toplumun farklı kesimlerine yönelik adil bir sistem oluşturmayı hedeflemektedir. Bu reformun başarıya ulaşması, ülkenin sosyal güvenlik sisteminin güçlenmesine ve vatandaşların emeklilik dönemlerini daha iyi planlayabilmelerine katkı sağlayacaktır. Gelecek nesillerin daha güvenli ve sağlam adımlarla ilerlemesi için bu tür reformların sürekli olarak gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi önemlidir. Toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarına duyarlı bir yaklaşımla, Türkiye emeklilik reformu daha da ilerleyecektir.