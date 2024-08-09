Emeklilere Ziraat Bankası'ndan 1.000 TL'lik Kampanya Başladı! Emekli Maaşlarını Alanlar Kullanacak!

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine özel bir kampanya duyurdu. 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan Bankkart sahipleri, anlaşmalı üye işyerlerinde yapacakları 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL'lik Bankkart Lira kazanabilecek.

Toplamda, kampanya süresince en fazla 1.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak için işlem öncesinde Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya SMS ile kayıt yapılması gerekiyor. Kuyum sektöründeki işlemler, para yükleme, nakit çekim ve iptaller kampanya kapsamına dahil değil.

Ayrıca, kampanya başka kampanyalarla birleştirilemez. Kampanya şartlarına uymayan işlemler ve maaş taşıma durumunda kazanılan Liralar geri alınacaktır.

Kampanya, yalnızca asıl Bankkart sahiplerini kapsıyor ve ek kartlarla yapılan harcamalar da asıl kartın kampanya harcamalarına dahil ediliyor. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleriyle yapılan işlemler bu kampanyadan yararlanamıyor. Ayrıca, kampanya süresince yapılan işlemler iade edilirse kazanılan Bankkart Liralar geri alınacak. Maaşını başka bir kuruma taşıyan emeklilerin kazanılan Bankkart Liraları geri alınacak ve bu durum kart özetine borç olarak yansıtılacaktır. Bu fırsat, emeklilere ek avantajlar sunarak, alışverişlerinde tasarruf etmelerini sağlıyor.