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Emeklilere %25 Sonrası Havalara Uçuracak Zam Yüzde 40 Şekillendi

2023 senesi zam haberleri ile devam edeceğe benziyor

Emeklilere %25 Sonrası Havalara Uçuracak Zam Yüzde 40 Şekillendi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-08-2023 11:12

2023 senesi başından beri emekli için bir çok güzel gelişme yaşanmıştı. Yılbaşında emekliye yüzde 30 zam, akabinde EYT, ikramiye zammı ve promosyon zammı ile birlikte en düşük emekli maaşına yapılan zam, artık emekli de rahat edecek dedirtmişti. Temmuz zammı ile birlikte bu gidişata sanki adeta dur denildi. Memura seyyanen artı enflasyon eklenirken, emekli zammı yüzde 25'te kala kaldı. Enflasyonun üzerinde olsa da kademeli artış emeklinin cebini doldurmaya yetmemişti. Öncesinde asgari ücrete yapılan zam yüzde 34 olarak şekillenmişti. Asgari ücretin 11.402 TL olarak açıklanması bir çok kurum ve kuruluşa adeta öncülük etmişti.

Kurum ve kuruluşların zam görüşmeleri süre geliyor. Bununla birlikte gün gün müjdeli haberler veriliyor. Özellikle de belediyelerin Sendikalar ile vardıkları anlaşmalar da öncülük konusunda adımların atılmasını sağlıyor. Bu konu da geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama çalışanı memnun etmişe benziyor. Gaziemir Belediyesi ile sendikanın uzunca süren mutabakatı sonrasında sonuca varıldı. DİSK Genel İş Sendikası ile Gaziemir Belediyesi yetkilileri arasında geçen zam pazarlığında karlı çıkan personel oldu. Ve maaşlara yüzde 40 zam yapıldı.  Emekli maaşının açıklanması öncesinde asgari ücrete yapılan yüzde 34 zam, tüm çalışanın adeta hayatını etkilemişti. Bu kapsamda tüm çalışanlara zam, + 3.000 TL + seyyanen zam olarak açıklanmaya devam ediyor. Bu da yüzde 34'ün üzerinde rakamlar çıkmasına mahal veriyor. 

Gün gün açıklanmaya devam eden belediye görüşmeleri, yılbaşı- Haziran ayı arasında ilk 6 aylık enflasyona göre şekilleniyor. Ve sonuçlarda gün gün şekilleniyor. Son olarak Gaziemir Belediyesi'de personeline kıyak geçerek yüzde 40 zam onayını verdi. En düşük çalışandan en kadrolusuna kadar bu zamdan faydalanılacak. Ayrıyeten sosyal destek ödemeleri de bu kapsamda genişleyecek. 1 Temmuz sonrası zamlar şekilleneceği ve zamların da fark olarak artı şeklinde ödeneceği yetkililer tarafından açıklanmış bulunuyor. 

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