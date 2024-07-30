Emeklilere Yüzde 20'ye Varan İndirim Fırsatı: SGK İzmir'den Büyük Destek!

SGK İzmir İl Müdürlüğü, emeklilerin yaşam standartlarını artırmak ve sosyal yaşantılarını desteklemek için önemli bir adım attı. İl Müdürlüğü, çeşitli sektörlerden meslek odaları, kuruluşlar ve firmalarla protokoller imzalayarak emeklilere özel indirimler sunmaya başladı. Gıda, turizm, sağlık ve kişisel bakım gibi alanlarda hizmet veren 1410 işletme, emeklilere yüzde 10 ila 20 oranında indirim sağlayacak.

SGK İl Müdürü Hidayet Baydilli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024’ü Emekliler Yılı olarak ilan ettiğini belirterek, bu kapsamda sundukları desteklerin önemine vurgu yaptı. Baydilli, “Meslek odalarımız ve diğer destekleyici kurumların katkılarıyla emeklilerimize önemli indirimler sunuyoruz. Çalışmalarımız yıl sonuna kadar sürecek ve emeklilerimize daha iyi hizmet vermek için elimizden geleni yapacağız,” dedi. İndirimler yıl boyunca geçerli olacak.