Emeklilere Ücretsiz HGS Müjdesi: Ziraat Bankası'ndan Büyük Avantaj!

Emeklilere Ücretsiz HGS Müjdesi: Ziraat Bankası'ndan Büyük Avantaj!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 12-08-2024 00:08

Emekliler için büyük bir gelişme yaşandı! Ziraat Bankası, emeklilere özel kampanya ile Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ücretlerini tarihe karıştırıyor. Artık emekliler, HGS etiketlerini tamamen ücretsiz alabilecekler. Bu adım, emeklilerin finansal yükünü hafifletecek ve yaşam kalitelerini artıracak.

Ziraat Bankası ayrıca, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 3 yıllık maaş promosyonu sözleşmesi imzaladıklarında vadeli mevduat faiz oranlarında özel fırsatlar sunacak ve kasa kiralama işlemlerinde %25 indirim sağlayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıması yeterli. Yeni emekli olanlar da bu avantajlardan hemen faydalanabilecek. Bu uygulama, emeklilere büyük kolaylık sağlayacak ve tasarruf imkanı sunacak.

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