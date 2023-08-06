Emeklilere promosyon rakamları arşa çıktı! Akbank, Garanti BBVA ve DenizBank çıtayı yükseltti!

Akbank, Garanti BBVA ve DenizBank çıtayı yükseltti! Emeklilere promosyon rakamları arşa çıktı- SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan alma taahhüdünde bulunan müşterilere özel olarak, 01 Haziran - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında çeşitli avantajlar sunulmaktadır. Akbank, emekli maaşını bankadan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Bunun yanı sıra, kampanya süresince aktif olmayan bireysel kredi kartı sahipleri veya ilk kez Axess veya Wings kart başvurusunda bulunan müşteriler, belirli bir harcama taahhüdüne karşılık olarak 3.000 TL chip-para ve toplamda 10.000 TL ödül fırsatından yararlanabilirler.

Garanti BBVA: Emeklilere 8.500 TL'ye Kadar Nakit Ödül

Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alan müşterilere özel cazip fırsatlar sunuyor. Emekli maaşını Garanti BBVA'dan taşıyan müşteriler, 8.500 TL'ye kadar nakit ödül alma şansına sahiptir. Ayrıca, kredi kartıyla yapacakları 500 TL'lik harcamaya karşılık 1.000 TL ödül fırsatından da yararlanabilirler.

DenizBank: EYT'lilere 10.000 TL'ye Kadar Nakit Promosyon

SGK emekli maaşını ilk defa DenizBank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan alma taahhüdü veren EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) grubundaki müşterilere özel olarak, DenizBank 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunmaktadır. Bu fırsattan yararlanmak isteyen EYT'liler, bankanın belirlediği şartları yerine getirmelidir.