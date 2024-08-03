Emeklilere Özel Bankkart Kampanyası Başlıyor!

Bankkart, emeklilere yönelik özel bir kampanya başlatarak Ağustos ayını avantajlarla dolu hale getiriyor. 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan, emekli maaşını Bankkart’tan alan müşteriler yararlanabilecek.

Kampanyaya katılmak isteyen emeklilerin Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr adresi veya M1500 yazıp 4757’ye SMS göndererek katılım sağlamaları gerekiyor. Bu adımları takip eden emekliler, kampanyanın sunduğu avantajlardan faydalanabilecek.

Kampanya Avantajları

Kampanya süresince, Bankkart’ın kredi kartı veya banka kartı özellikleri kullanılarak market sektöründeki Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde yapılan her 750 TL ve üzeri tek seferlik alışverişlerde 75 TL Bankkart Lira kazanılacak. Toplamda 1.500 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunulacak.

Kullanım Alanı

Kampanya sadece market sektöründe geçerli olup, kuyum sektörü ve diğer sektörler kampanya dışında kalacak. Kazanılan Bankkart Liralar, kampanya dönemi içinde anlaşmalı işyerlerinde kullanılabilecek.

Kampanya Ayrıntıları

E-ticaret işlemleri kampanyaya dahil değil.

Aynı gün aynı işyerinden yapılan işlemlerden sadece ilki kampanyaya dahil.

Bankkart Liralar, kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin kartlarına anında yüklenecek.

Bir müşterinin kampanya döneminde kazanabileceği en fazla Bankkart Lira tutarı 1.500 TL.

Asıl kart müşterileri kampanyaya katılabilir, ek kartlarla yapılan işlemler de asıl kartın harcamalarına dahil edilecek.

Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek.

Karta para yükleme işlemleri kampanyaya dahil değil.

Nakit çekim, ön provizyon, iade, iptal ve Bankkart Lira kullanım işlemleri dahil değil.

Kampanya dönemi içinde maaşını farklı kuruma taşıyan müşterilerin yüklenen Bankkart Liraları geri alınacak.

İade edilen işlemlerde kazanılan Bankkart Liralar geri alınacak.

Bankkart Lira geri alımlarında yeterli bakiye bulunmaması durumunda kalan tutar hesap özetine borç olarak yansıtılacak.

Kampanya, başka kampanyalarla birleştirilemez.

Emekliler, belirtilen tarihler arasında işlemlerini yaparak bu fırsatlardan yararlanabilirler. Detaylar için Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr ziyaret edilebilir.