Emeklilere Müjde: Fark Ödemeleri 7 Ağustos'ta Hesaplarda!

Türkiye’de artan enflasyon nedeniyle dar gelirli vatandaşlar ve emekliler zor durumda kalırken, beklenen haber nihayet geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla en düşük emekli maaşını 12.500 TL’ye yükseltti. Bu kapsamda, emeklilere ödenecek farklar yarın, 7 Ağustos 2024 tarihinde banka hesaplarına yatırılacak.

Toplamda 3 milyon 703 bin 788 emeklinin yararlanacağı bu düzenleme, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. SGK yetkilileri, "En düşük emekli aylığı tutarının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos’ta yapılacaktır," açıklamasında bulundu. Emekliler, artan maaşları ve fark ödemeleriyle rahat bir nefes alacak.