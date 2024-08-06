Emeklilere Müjde: Fark Ödemeleri 7 Ağustos'ta Hesaplarda!

Emeklilere Müjde: Fark Ödemeleri 7 Ağustos'ta Hesaplarda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2024 23:33

Türkiye’de artan enflasyon nedeniyle dar gelirli vatandaşlar ve emekliler zor durumda kalırken, beklenen haber nihayet geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla en düşük emekli maaşını 12.500 TL’ye yükseltti. Bu kapsamda, emeklilere ödenecek farklar yarın, 7 Ağustos 2024 tarihinde banka hesaplarına yatırılacak.

Toplamda 3 milyon 703 bin 788 emeklinin yararlanacağı bu düzenleme, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. SGK yetkilileri, "En düşük emekli aylığı tutarının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos’ta yapılacaktır," açıklamasında bulundu. Emekliler, artan maaşları ve fark ödemeleriyle rahat bir nefes alacak.

Benzer Haberler
Ulaştırma Bakanlığı'ndan Araç Muayenesinde Komisyon Ücretlerine Düzenleme! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Araç Muayenesinde Komisyon Ücretlerine Düzenleme!
3600 Ek Gösterge Düzenlemesi Meclis’te: Memurların Gözü Bu Düzenlemede! 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi Meclis’te: Memurların Gözü Bu Düzenlemede!
İŞKUR'dan KPSS'siz Yüksek Maaşlı İş Fırsatları: 32.000 TL Maaşla Beden İşçisi ve Temizlik Görevlisi Aranıyor! İŞKUR'dan KPSS'siz Yüksek Maaşlı İş Fırsatları: 32.000 TL Maaşla Beden İşçisi ve Temizlik Görevlisi Aranıyor!
SON DAKİKA! Emeklilik Sistemi Yeniden Şekillendirilecek SON DAKİKA! Emeklilik Sistemi Yeniden Şekillendirilecek
EMEKLİ MAAŞLARINI Halkbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank Üzerinden Alanlara Duyuru! 10 Bin TL Ödeme Verilecek! EMEKLİ MAAŞLARINI Halkbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank Üzerinden Alanlara Duyuru! 10 Bin TL Ödeme Verilecek!
RESMİ OLARAK AÇIKLANDI: 7 ve 10 Ağustos Arasında Maaş Alan TÜM Emeklilere 18700 TL Ödeme! RESMİ OLARAK AÇIKLANDI: 7 ve 10 Ağustos Arasında Maaş Alan TÜM Emeklilere 18700 TL Ödeme!
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da
  • 05-08-2024 09:21

Hande Ataizi, sevgilisi ve oğluyla Bodrum'da

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner
  • 03-08-2024 20:29

Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel'le bomba partner

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi
  • 06-08-2024 13:29

Sitare Akbaş ve Alican Aytekin'in Çeşme keyfi