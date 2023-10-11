Emeklilere müjde Bakandan geldi! Bir iyi haber bir kötü haber

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesinin kapsamının genişleyip genişlemeyeceği konusu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen kabine toplantısında emekli maaşları gündemde yer aldı. Yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar emekli ikramiyesinin genişleyip genişlemeyeceğini merak ediyor. Bu konu ile ilgili olarak Bakanı Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu.

Emeklilere Müjde!

Geçtiğimiz gün herkesin yakından takip ettiği kabine toplantısı sonrasında önemli kararlar alındı. Emekli maaşının gündemde yer aldığı toplantıda emekli ikramiyesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama ile çalışmayan emeklilere 5.000 TL ikramiye verileceği kararının alındığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Dolayısı ile çalışan emekliler buna tepki gösterdi. Bu bağlamda Bakan Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan’ ın açıklamaları merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında emekli ikramiyesi ile ilgili olarak “Milletimize verdiğimiz, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için de bugüne kadar pek çok düzenleme yaptık. Enflasyonun hala yüksek oranda seyretmesinin bizim bu çabamızı sekteye uğrattığınının elbette farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Yılbaşı’nda emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan sözlerine “Ekonomi alanındaki programlarımızı dikkatle yürütüyoruz. Gelecek 30 yıla dair hedef ve vizyonumuzun yol haritasını teşkil edecek planın detaylarını kamuoyumuzla paylaşacağız. Ekonominin güncel sorunlarını ve ihtiyaçlarını da ihmal etmiyoruz. Yaşadığımız enflasyon rasyonel olgularla bağlarını tamamen koparmış hayat pahalılığı sıkıntısını çözmek için özgün politikalara dayalı yol izliyoruz. Asıl milletçe ve bireyler olarak topyekun ortaya koyacağımız hak, hakkaniyet, esaslı duruştan geçtiği açıktır. Üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Fiyatlama davranışlarının sonuna gelindiğine inanıyoruz. Faiz, kur, enflasyon üçgenine sıkıştırma gayretlerini bir kez daha boşa çıkartmakta kararlıyız. Türkiye'yi büyütme esasına dayanan stratejimizden en küçük geri adım atmıyoruz. Türkiye hedeflerine ilerlemeye devam ediyor. Otomotiv sektörüyle ilgili getirdiğimiz sınırlamaların etkisi giderek daha fazla hissediliyor. Stokçuluk yapan ve haksız fiyat uygulamasına giden firmalara 252 milyon lira idari para cezası kesildi.

Benzer bir uygulamayı gayrimenkul piyasasında devreye alıyoruz. Konut ve kirada piyasanın dengesini bozan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getiriyoruz. Dengesiz fiyat artışları da yakın takibe alındı. Haksız bir şekilde fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar bunun bedelini ağır para cezalarıyla ödeyecekler. Aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapan firmalar ile etiketi ve kasası arasında farklar bulunan işletmeler üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Buradan zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı yapacakları indirimlere hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. Vatandaşımızın ekmeğine göz dikenlere eyvallah etmeyeceğiz” şeklinde devam etti.

Bakan Işıkhan Açıkladı! Çalışan Emekliler Kapsam Dışında Mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ ın açıklamalarının ardından emekli ikramiyesini kapasitesinin artırılıp arttırılmayacağı merak konusu oldu. Bu bağlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ ın emekli ikramiyesi kapsamı ile ilgili yaptığı açıklama merak konusu oldu.

Bakan Işıkhan konu ile ilgili olarak “düzenlemeyi tamamladık. Hayırlı olsun emeklilerimize. Bu noktada çalışan emeklileri de kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçemizde kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. Elde edebileceğimiz en maksimum sonuç buydu. Gündemimizde başka bir çalışma da söz konusu değil” dedi.