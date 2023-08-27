Emeklilere maaşa ek ödeme yarın başlıyor! 4A/4B/4C emeklisinin maaş hesabına 11.000 TL yatıyor! Bankalar muslukları açtı

Bankalar muslukları açtı! Emeklilere maaşa ek ödeme yarın başlıyor! 4A/4B/4C emeklisinin maaş hesabına 11.000 TL yatıyor- Emeklilere yönelik sunulan özel promosyon kampanyaları, bankalar arasında yoğun bir yarışa neden oldu. Bankalar, emekli müşterileri kendilerine çekmek ve mevcut müşteri tabanını güçlendirmek için özel teklifler ve avantajlar sunarak dikkat çekmeye çalışıyor. Her bankanın kendi özgün avantajları ve teklifleri bulunuyor.

Promosyonlar, emeklilere bir ayda da olsa rahat bir nefes aldırıyor. Başlangıçta 750 TL seviyelerinde olan promosyonlar, günümüzde 10.000 TL'ye kadar yükseldi.

Bankalar, emeklilere özel olarak tasarladıkları kampanyalarla, emekli müşterilerin finansal ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak güvenilir ve cazip bir alternatif sunmayı amaçlıyorlar. Peki, hangi banka ne kadar promosyon sunuyor? İşte ayrıntılar:

ING Bankası Emekli Maaş Promosyonu

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarına bağlı olarak ek promosyon kazanabiliyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı verenler daha fazla promosyon elde edebiliyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da bu kampanyadan faydalanabilirler.

İş Bankası Emekli Maaş Promosyonu: SGK emeklileri, ilk emekli maaşlarını veya mevcut maaşlarını İş Bankası'na taşıdıklarında belirli bir promosyon ödemesinden yararlanabiliyorlar. Ayrıca, taşıyanlar bankanın sağladığı ayrıcalıklardan da faydalanabiliyorlar.

Garanti BBVA Bankası Promosyonu: Garanti BBVA, farklı maaş aralıklarına göre özelleştirilmiş promosyon teklifleri sunuyor. Maaş düzeyine bağlı olarak değişen tutarlarda nakit promosyon avantajı sunuluyor.

Yapı Kredi Emekli Promosyonu: SGK emekli aylığı 3 sene boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere nakit promosyon sunuluyor. Maaş tutarına bağlı olarak değişen promosyon ödemeleri yapılıyor.

Akbank Emekli Promosyon Kampanyası: Akbank, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emeklilerine özel olarak promosyon sunuyor. Ayrıca belirli harcama şartlarını yerine getiren SGK emeklileri ek ödüllerden de faydalanabiliyorlar.

Halkbank Emekli Maaş Promosyonu: Halkbank, maaş düzeyine göre farklı promosyon tutarları sunuyor. Maaş aralığına bağlı olarak değişen promosyonlarla emeklilere destek olunuyor.

Emekli promosyonlarındaki bu rekabet, emeklilere daha fazla avantaj ve seçenek sunmayı amaçlayan bankalar arasında devam ediyor.