Emeklilere Kasım ayı bombası! Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank PTT'den 10.000 TL müjdesi! Kök maaş ise...

Özellikle emekliler, bu zammın ardından gelen kök maaş hesabı düzenlemesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Temmuz ayında Türkiye'de kamu görevlilerine, emeklilere ve asgari ücretlilere yapılan zam, toplumun farklı kesimlerinde farklı tepkilere yol açtı. Ancak özellikle emekliler, bu zammın kendilerine yetersiz geldiğini düşünerek hayal kırıklığı yaşadılar. Yapılan zammın en düşük oranda olduğu kesim emekliler oldu ve bu durum, emekliler arasında büyük bir endişeye neden oldu.

Kök Maaş Hesabı ve Emekli Aylıkları

Emeklilerin hayal kırıklığı yaşamasının arkasındaki en önemli faktörlerden biri kök maaş hesabı olarak biliniyor. Kök maaş hesabı, emeklilerin aylık gelirlerini belirlerken kullanılan bir hesaplama yöntemidir. Bu hesaplama, kişinin prim gün sayısı, prim ödeme miktarı ve kök maaş hesabı sonuçlarına dayanır. Temmuz ayındaki zammın ardından yapılan kök maaş hesabı düzenlemesi, emeklilerin aylık gelirlerini artırmak yerine düşük seviyede tuttu.

Kamu Bankalarından Süper Promosyon Müjdesi

Emeklilerin hayal kırıklığına uğradığı bir dönemde, kamu bankalarından önemli bir müjde geldi. Hükümetin emeklilerin gönlünü almak için attığı adımların ilki olarak, kamu bankalarının süper promosyon jesti hamlesi ifade edildi. Şu an itibarıyla en yüksek emekli maaşı promosyonunu ING Bank öderken, kamu bankalarının bu rakamı artıracağı söyleniyor. İsimleri açıklanmayan bir kamu bankası müdürünün verdiği bilgilere göre, emekli maaşı promosyonlarında Kasım ayında önemli bir güncelleme yapılması planlanıyor.

Geçmişte kamu bankaları, emekli maaşı promosyonlarını Kasım ayında güncellemiş ve 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yeni rakamları uygulamıştı. Bu güncellemeye göre;

3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 3 yıl için toplam 3.000 TL,

3.500 - 7.500 TL arasındakilere 3 yıl için toplam 3.500 TL,

7.500 - 10.000 TL arasındakilere 3 yıl için toplam 4.500 TL,

10.000 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 3 yıl için toplam 5.000 TL promosyon verildi.

Emekliye En Yüksek Promosyon Hangi Bankada?

Kulislerde dolaşan iddialara göre kamu bankaları, emekli maaşı promosyonlarını daha cazip hale getirerek özel bankalarla rekabet etmeyi planlıyor. Şu an itibarıyla en yüksek promosyonu ödeyen banka ING Bank ve 12.500 TL olarak biliniyor. Ancak Kasım ayındaki güncellemeyle kamu bankalarının bu rakamı yükseltmesi bekleniyor. Hükümet, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmek ve onların gönlünü almak için çeşitli adımlar atıyor.

Temmuz ayındaki zamların ardından emeklilerin beklentileri karşılanamamış gibi görünüyor. Ancak kamu bankalarının yapacağı promosyon güncellemeleri, emekliler için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Henüz resmi açıklamalar yapılmamış olsa da, kamu bankalarının emekli maaşı promosyonlarını artırması bekleniyor. Bu adımlar, emeklilerin ekonomik durumunu iyileştirmek ve onların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla atılmış önemli adımlar olarak görünüyor.