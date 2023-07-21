Emeklilere flaş müjde az evvel verildi! Ek gelir kapısı resmen açıldı! İşte banka banka hesaplara yatacak tutarlar...

Ek gelir kapısı resmen açıldı! İşte banka banka hesaplara yatacak tutarlar... Emeklilere flaş müjde az evvel verildi- Günümüzde emeklilik maaşları, emekliler için önemli bir gelir kaynağıdır ve düzenli bir yaşam sürdürebilmeleri için büyük bir öneme sahiptir. Türkiye'de emeklilere yönelik yapılan düzenlemelerin bir parçası olarak Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun teklifi, emeklilerin SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına önemli bir artış getiriyor. Bu teklif kapsamında emekli maaşlarına yapılacak yüzde 25 zam, emeklilerin hayatını olumlu yönde etkileyecek ve ekonomik rahatlama sağlayacaktır.

SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşlarına Yüzde 25 Zam Yapılması

Torba kanun teklifi kapsamında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılması planlanıyor. Bu, emekli maaşlarının mevcut seviyesine göre önemli bir artış anlamına gelmektedir. Daha önce yapılan zamlarla karşılaştırıldığında, bu düzenleme emekliler için oldukça olumlu bir gelişmedir. Özellikle emekli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve mali açıdan daha güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla bu adım atılmıştır.

Yüzde 6.34 Oranında İlave Zam

Ayrıca, torba kanun teklifiyle birlikte emekli memur maaşlarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılması öngörülüyor. Bu, memur emeklilerinin maaş zammının yüzde 25 seviyesine çıkmasını sağlayacaktır. Böylece, memur emeklileri de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi daha yüksek maaş almaya başlayacaklar. Bu düzenleme, emekli memurlarımızın refah düzeyini artırarak emeklilik süreçlerinde mali destek sağlamayı hedeflemektedir.

Promosyonlarda Ek Gelir Fırsatı

Emekliler için bir diğer önemli fırsat ise promosyonlarla ilgilidir. Emekli, dul ve yetim vatandaşlarımıza yönelik olarak bankalar tarafından sunulan promosyon kampanyaları devam etmektedir. Özellikle temmuz ayında açıklanan kampanyalar ile emeklilere ek gelir fırsatları sunulmaktadır. Bu kampanyalara katılan emekliler, belirli şartları yerine getirdiklerinde 10 bin TL'ye varan promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler.

Bankalar, emekli maaşlarına göre belirli aralıklarda promosyon ödemeleri yapmaktadır. Bu ödemeler, emeklilerimizin mali durumlarına göre çeşitlilik göstermektedir. Temmuz ayında yapılan zamla beraber birçok emekli, daha yüksek promosyon tutarlarından yararlanma fırsatı elde edeceklerdir.

Kimler Yararlanacak?

Bu düzenlemeyle, maaşı temmuz ayında bağlanan EYT'li emeklilerin yanı sıra mevcut emekliler de yeni kampanyalardan yararlanabileceklerdir.

İşte Türkiye'deki bazı bankaların emeklilere yönelik promosyon tutarları ve sunduğu ek olanaklar:

ALBARAKATÜRK

Aylığa göre promosyon tutarları: 4.500 TL, 5.500 TL, 6.000 TL, 6.500 TL

2 fatura talimatına 500 TL ilave ödeme

Emekli yakınını getirene her kişi için 500 TL, toplamda ise 3.000 TL ek gelir fırsatı

AKBANK

Aylığa göre promosyon tutarları: 4.200 TL, 4.850 TL, 6.250 TL, 7.000 TL

Kredi kartı alıp bir yıl süresince tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 TL harcama sözüne 3.000 TL chip para avantajı

DENİZBANK

Aylığa göre promosyon tutarları: 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL

FİBABANKA

Aylığa göre promosyon tutarları: 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL, 7.500 TL

GARANTİ BBVA

Aylığa göre promosyon tutarları: 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL, 7.500 TL

Kredi kartıyla 500 TL işleme 1.000 TL bonus

HALKBANK

Aylığa göre promosyon tutarları: 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL

ING

Aylığa göre promosyon tutarları: 5.100 TL, 5.950 TL, 7.650 TL, 8.500 TL

1 fatura talimatına 500 TL, en çok toplam 1.500 TL ek ödeme fırsatı

İŞ BANKASI

Aylığa göre promosyon tutarları: 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL, 7.500 TL

KUVEYT TÜRK

Aylığa göre promosyon tutarları: 4.800 TL, 5.600 TL, 7.200 TL, 8.000 TL

ŞEKERBANK

Aylığa göre promosyon tutarları: 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL

QNB FİNANSBANK

Aylığa göre promosyon tutarları: 4.800 TL, 5.600 TL, 7.200 TL, 8.000 TL

Kredi kartıyla işleme yıllık 1.200 TL indirim fırsatı

TEB

Aylığa göre promosyon tutarları: 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL

TÜRKİYE FİNANS

Aylığa göre promosyon tutarları: 3.500 TL, 5.000 TL, 6.500 TL, 7.500 TL

Emekli yakınını getirene her kişi için 250 TL ek gelir fırsatı

VAKIFBANK

Aylığa göre promosyon tutarları: 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL

YAPI KREDİ

Aylığa göre promosyon tutarları: 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL, 7.500 TL

2 fatura ödeme talimatına 250 TL, kredi kartıyla 500 TL işleme 750 TL ek ödeme

ZİRAAT BANKASI