EMEKLİLERE EK ÖDÜL ÖDEMESİ! O Bankadan Yapılan Açıklama İle Maaşınıza Göre İlave Ödeme Alacaksınız!

EMEKLİLERE EK ÖDÜL ÖDEMESİ! O Bankadan Yapılan Açıklama İle Maaşınıza Göre İlave Ödeme Alacaksınız!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2024 15:21

Yapı Kredi, 1 Temmuz - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan emeklilere, 22.500 TL’ye kadar promosyon kazanma imkanı sunuyor. Promosyon miktarları, emekli maaşlarına göre belirlenirken, temel promosyonlar 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor. Ayrıca, çeşitli ek ödüller de mevcut.

Ek Ödüller:

  • Fatura Talimatı Bonusu: İki yeni fatura ödeme talimatı veren emekliler 1.500 TL ek ödül kazanacak.
  • Kredi Kartı Harcama Bonusu: Yapı Kredi bireysel kredi kartıyla 1.000 TL harcama yapan emeklilere 1.000 TL ek ödül.
  • Mobil Uygulama Kullanım Bonusu: Bankanın mobil uygulamasını aktif kullanan emeklilere 500 TL ek ödül.

Faizsiz Esnek Hesap: Emeklilere, ilk maaş ödemesini takip eden ayın başından itibaren bir ay boyunca 5.000 TL’ye kadar faizsiz esnek hesap limiti de sunuluyor.

Bu cazip fırsat için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2024. Yapı Kredi’ye geçerek bu avantajları kaçırmayın!

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