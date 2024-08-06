Emeklilere Büyük Zam: Ek Ödemeler ve Seyyanen Destek Artıyor

Emeklilere Büyük Zam: Ek Ödemeler ve Seyyanen Destek Artıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-08-2024 01:03

SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emekli maaşı zam farkları 7 Ağustos Çarşamba günü hesaplara yatırılacak. Yaklaşık 4 milyon emekli, 20 TL ile 2.500 TL arasında maaş farkı alacak ve tüm maaşlar, seyyanen yapılan ek ödemeyle 12.500 TL'ye tamamlanacak. Bu uygulama Ocak ayına kadar geçerli olacak ve en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak kalacak.

Emeklilere yapılan ek ödemeler, maaşların büyüklüğüne göre yüzde 4 veya yüzde 5 olarak uygulanıyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 24,73 enflasyon zammı ve yüzde 19,31 toplu sözleşme artışıyla, kök maaşların ek ödeme oranları değişti.

Örneğin, Haziran ayında kök aylığı 15.000 TL olan bir emeklinin maaşı, Temmuz ayında yüzde 24,73 oranında artırılarak 18.710 TL'ye çıktı ve ek ödeme ile toplam maaşı 19.459 TL'ye yükseldi. Kök aylığı 8.000 TL olan bir emekli ise Temmuz’dan itibaren yüzde 5 ek ödeme alarak 12.500 TL maaş alacak.

Yeni düzenlemeyle, kök maaşı 9.500 TL olan bir emekli, ek ödemelerle toplam 12.323,32 TL alacak ve hesabına 12.500 TL yatırılacak.

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