Emeklilere Büyük Müjde: Ücretsiz Fizik Tedavi ve Kaplıca Hizmetleri Geliyor!

28 Şubat 2023 tarihinde TBMM'den geçen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte Türkiye'deki emekli sayısı 17 milyona yaklaşmış durumda. Bu özellikleriyle ülkenin en kalabalık sosyal grubunu oluşturan emekliler, aldıkları düşük aylıklar nedeniyle sosyal hayatın birçok bölümünden eksik kalmaya devam ediyor. Sağlık hizmetlerinden de tamamıyla yararlanamayan emekliler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

Milyonlarca Emekliye Ücretsiz Olacak

Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen yaş grubu arasında 55 yaş ve üstü vatandaşlar bulunuyor. Yaşlı yurttaşların talepleri sonucunda harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verdiği talimat ile sağlık sistemlerinde kapsamlı bir değişikliğe gidilmesini istedi. Bu doğrultuda emekliler için ücretsiz olarak verilecek sağlık uygulamasının kapsamı çizildi.

Fizik Tedavi ve Kaplıca Hizmetleri Ücretsiz Olacak

Özellikle fizik tedavi gibi pahalı tedavi türlerinde yaşanan talep yoğunluğuna alternatif oluşturması adına kaplıca tedavileri Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine dahil edildi. Bu değişiklikle birlikte SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı olması fark etmeksizin tüm emekli vatandaşlar, Türkiye'nin 81 ilinde kaplıca hizmetinden parasız şekilde faydalanabilecek.

Başvuru Sonrası 6 Aylık Hak Tanınacak

Alınan karar sonrası kaplıca tesislerinde yoğun ilgi yaşanabileceğini düşünen yetkililer, hizmetin eksiksiz şekilde yürütülebilmesi amacıyla uygulamayı şarta bağladı. Tüm ödemeleri SGK tarafından karşılanacak uygulamadan yararlanabilmeniz içinse yapmanız gereken şey oldukça basit: Alınacak sağlık raporu doğrultusunda başvuru yapan emekli vatandaşlar, uygun bulunmaları halinde söz konusu kaplıcadan 6 ay boyunca ücretsiz şekilde yararlanabilecek. 6 ayın sonunda ise tedavinin devam edip etmediği doğrultusunda yeni bir rapor ihtiyacı ortaya çıkacak.

Emeklilerin Yakınlarına da Ücretsiz Olacak

Herhangi bir sağlık kurumundan en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı hekim tarafından sağlık kurulu raporu almak, kaplıca hizmetinden faydalanabilmek için yeterli olacak. Üstelik hizmete sunulan uygulama, ileri yaşlı emeklilerin de yararlanacağı düşünülerek refakatçileri de kapsayacak şekilde hayata geçirilecek.

Sağlık Hizmetlerinde Yeni Bir Dönem

Bu düzenleme, emeklilerin sağlık hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanabilmeleri adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntıları hafifletecek olan bu uygulama, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Özellikle fizik tedavi gibi yüksek maliyetli tedavi yöntemlerine erişimde büyük kolaylık sağlayacak olan bu hizmet, emeklilerin ekonomik yükünü hafifletecek.

Emekliler İçin Kapsamlı Bir Destek

Bu yeni düzenleme ile birlikte, Türkiye genelindeki emekliler sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşabilecekler. Fizik tedavi ve kaplıca hizmetleri ücretsiz olacak şekilde düzenlenmesi, ekonomik anlamda zor durumda olan emekliler için büyük bir rahatlama sağlayacak. Bu uygulama, sadece emeklilerin değil, aynı zamanda onların yakınlarının da sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesini mümkün kılacak.