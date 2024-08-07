Emeklilere Büyük Müjde: En Düşük Emekli Maaşı Değişti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararıyla, emeklilerin taban maaşı 12.500 TL’ye çıkarıldı. Yeni düzenleme ile tüm emekli aylıkları, seyyanen ödeme ile 12.500 TL’ye tamamlanacak ve maaş farkları 7 Ağustos 2024 itibarıyla hesaplara yatırılacak. Bu uygulama Ocak 2025’e kadar geçerli olacak.

Maaş Zamları ve Fark Ödemeleri

Temmuz ayı zammı, %24.73 enflasyon artışı ve %19.31 memur emeklileri toplu sözleşme artışı ile belirlendi. Kök maaşı ve ek ödemesi toplamı 10.000 TL’nin altında olan emeklilere 2.500 TL, 10.500 TL olanlara 2.000 TL, 11.000 TL olanlara 1.500 TL, 11.500 TL olanlara 1.000 TL ve 12.000 TL olanlara 500 TL fark ödemesi yapılacak.

SGK’dan Açıklama

SGK, "En düşük emekli aylığının 12.500 TL’ye yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz," açıklamasını yaptı. Bu uygulama, 2024 Temmuz ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak.

Yeni Maaş Hesaplaması

Örneğin, Temmuz ayında kök maaşı 8.250 TL olan bir emeklinin maaşı %24.73 zam ile 10.290 TL’ye yükselecek. %5 ek ödeme eklendiğinde maaş 10.701 TL olacak. Temmuz ayında yatırılan 10.701 TL’ye ek olarak 7 Ağustos’ta 1.799 TL fark ödemesi yapılacak.

Bu düzenleme ile emekliler, maaş farklarını alarak 12.500 TL taban aylıklarına ulaşacaklar.