Emeklilere bu duyuru ilk kez yapıldı! 62.000 TL nakit yarın yatıyor! Hemen siz de başvurun

Hemen siz de başvurun... Emeklilere bu duyuru ilk kez yapıldı! 62.000 TL nakit yarın yatıyor- PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle sunulan emekli kredisi kampanyası, ekonomik sıkıntılar yaşayan emekli vatandaşlar için önemli bir finansal destek sağlamaktadır. Bu kampanya sayesinde emekli maaşı alan kişiler, uygun faiz oranları ve uzun vade seçenekleriyle kredi taleplerinde bulunabilirler.

PTT aracılığıyla emekli maaşı alan vatandaşlar, başvurdukları takdirde 62.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanına sahiptir. Kredi geri ödemesi için 36 aya kadar vade seçenekleri sunulmaktadır. Ayrıca, 30 bin TL'ye kadar olan kredilerde kefil şartı aranmamaktadır. Kredi başvuruları hem PTT şubeleri hem de mobil uygulama üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru için 3050 numarasına "PTT" yazıp araya bir boşluk bırakarak kimlik numarasını yazmak yeterlidir. Başvuru sonuçları 15 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır. Emekli vatandaşların kredi başvuru tutarları, kredi notlarına göre değişkenlik göstermektedir.

PTT emekli kredisi için uygulanan faiz oranı %2.69'dur. 62.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 ay vade seçeneği sunulurken, 100 bin TL'ye kadar olan kredilerde 24 ay vade seçeneği mevcuttur. Emekli vatandaşlar, PTT aracılığıyla sağlanan kredi kampanyasıyla acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Bu krediler, uzun vadeli geri ödeme seçenekleriyle emeklilerin yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Aynı zamanda, emekli vatandaşlar PTT şubeleri ya da mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilmektedirler. Başvuru için "PTT" yazıp bir boşluk bırakarak kimlik numarasını 3050 numarasına göndermek yeterlidir. Başvuruların sonuçları 15 gün içinde değerlendirilir ve olumlu sonuçlanan başvuruların kredi tutarı, kredi notuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu kredi kampanyası kapsamında, 35 bin TL'ye kadar olan kredilerde kefil şartı aranmazken, 62.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 ay vade seçeneği sunulmaktadır. Başvuruların onaylanması durumunda, kredi tutarı hemen emekli maaş hesabına aktarılır.