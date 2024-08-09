Emeklilere BEDAVA: SGK’dan Ücretsiz Tedavi Fırsatı!

Emeklilere BEDAVA: SGK’dan Ücretsiz Tedavi Fırsatı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2024 15:19

SGK, milyonlarca emekliye müjdeyi verdi! Artık belirli şartları sağlayan emekliler, anlaşmalı kaplıca tesislerinde tamamen ücretsiz tedavi hizmeti alabilecek. Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) gereğince, emekliler ve onlara refakat edenlerin yol, gündelik ve refakatçi giderleri de SGK tarafından karşılanacak.

Bu hizmetten yararlanmak için, resmi sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporunda önerilen tedavi, seans ve gün sayısının belirtilmesi gerekiyor. Sağlık raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde tedaviye başlanması şart. Aksi takdirde rapor yenilenmeli.

SGK’nın bu yeni düzenlemesi, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak, yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Emekliler artık kaplıca tedavileri için tek kuruş ödemeyecek!

SGK’nın yeni düzenlemesi, emeklilere yönelik sunduğu sağlık hizmetlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyor. Emekliler, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekimlerinden alınan sağlık kurulu raporuyla, Sağlık Bakanlığı onaylı kaplıca tesislerinde ücretsiz tedavi görebilecek. Üstelik, bu tedavi sırasında yapılacak yol, gündelik ve refakatçi giderleri de SGK tarafından karşılanacak.

Ancak emeklilerin dikkat etmesi gereken bazı önemli hususlar var. Sağlık kurulu raporu alındıktan sonra 6 ay içinde tedaviye başlanması gerekiyor, aksi halde rapor geçerliliğini yitiriyor. Aynı şekilde, raporun düzenlendiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde kaplıca tesisine başvuru yapılmazsa, yeniden rapor alınması şart koşuluyor.

Bu düzenleme, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimini önemli ölçüde kolaylaştırarak, onlara kaliteli bir yaşam sunmayı amaçlıyor. SGK’nın sunduğu bu imkan sayesinde, emekliler artık tedavi için maddi bir endişe taşımayacak.

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