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Gecce Magazin Haberleri

Emeklilere Bayram Öncesi Müjdesi Geliyor! Erdoğan yeni bir zam duyurabilir

Emekli vatandaşları bayram öncesi için güzel bir müjde bekliyor. Gözler bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihe çevrilmiş durumda.

Emeklilere Bayram Öncesi Müjdesi Geliyor! Erdoğan yeni bir zam duyurabilir
Yayın Tarihi : 2023-06-17 15:01

Son dakika haberlerinde yer alan bilgilere göre Kurban Bayramı öncesi verilecek olan emekli ikramiyeleri erken tarihlerde emekli vatandaşların hesabına yatacak. Peki emekli ikramiyesine bu bayram öncesi zam yapılacak mı ? Bayram ikramiyesi ortalama kaç lira civarında olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yapılan kabine toplantısında Türkiye ekonomisi konuları da yer aldı. Ekonomi konuları arasında EYT’li vatandaşlar dahil olmak üzere 16 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendiren Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri konusu da dahil edildi. Geçtiğimiz aylarda çıkarılan bir yasa ile EYT kabul edilmiş ve sonucunda pek çok kişi emekliliği hak ederek emekli olmuştu.  Yapılan kabine toplantısında Kurban Bayramı ikramiyelerinin miktarı ve yapılacak olan ödemelerin takvimi planlandı. Bu planlanan takvime göre Kurban Bayramı ikramiyeleri hangi tarihlerde yatacak ? Emekliler bu sorunun cevabını araştırıyor.

Türkiye’de bulunan tüm emekliler gözünü bayram ikramiyelerinin yatacağı miktara ve tarihe çevirmiş durumda. Ülkemizde uzun yıllardır hem ramazan hem de Kurban Bayramı öncesinde emeklilere belirlenen tutarlarda bayram ikramiyesi yatırılıyor. Bu sebeple bayram öncesi dönem yaklaşırken emekliler bir heyecan içerisinde bayram ikramiyelerinin yatmasını bekliyor.

Yeni Bir Zam Gelir Mi?

Emeklilerin çoğu önümüzdeki Kurban Bayramı için verilecek olan ikramiyelerin zamlı olarak yatıp yatmayacağını sorguluyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi verilen ikramiyelere yapılan yüksek oranlı zam ile 2 bin lira seviyesine yükselen bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesi yeni bir zam ile karşılaşıp karşılaşmayacağı merak ediliyor. Ekonomik durumlar göz önünde alındığında emekliler Kurban Bayramı ikramiyeleri için de belirli oranda bir zam bekliyor. Verilen Kurban Bayramı ikramiyelerinin emeklilerin yüzünü güldürecek ve ihtiyaçlarına yetebilecek bir Kurban Bayramı ikramiyesi hayali kuruyor.

Kurban Bayramı emekli ikramiyelerine yapılacak zam oranlarıyla ilgili pek çok formül konuşuluyor. Edinilen bilgilere göre Ramazan Bayramı öncesi verilen ikramiyelere yapılan zam oranına bağlı olarak yüzde 25 bir artış görülebileceği gibi yine Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelere yapılan zam oranına bağlı olarak yüzde 50 lik bir artış ile 3 bin liraya çıkabileceği de konuşuluyor.

Müjdeli Haber Recep Tayyip Erdoğan’dan

Emekliler Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili haberler beklerken müjdeli haber Recep Tayyip Erdoğan’dan  geldi. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerinin Kurban Bayramından önce yatırılacağını duyuran Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin içini rahatlattı.

Bilindiği üzere emekli maaşları kişilerin tahsis numaralarına göre ödemeleri yapılmaktadır. Kurban Bayramı öncesinde ise hem emekli aylıklarının hem de Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesinde yatırılmasına ilişkin pek çok çalışma yapılıyor. Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 16 milyonu aşkın emekli Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşları ve emekli ikramiyelerini alarak bayram öncesi mutluluk yaşayacak. Peki hangi emekliler hangi tarihlerde emekli maaşlarına ulaşacak ? Kimler önce kimler sonra emekli maaşı ve Kurban Bayramı ikramiyelerini çekebilecekler?

Emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesindeki bir hafta içerisinde tüm emeklilere ulaşacağı söyleniyor. Durum böyle olursa Kurban Bayramı’ndan önceki hafta EYT’ liler dahil olmak üzere tüm emekliler emekli maaşlarını ve Kurban Bayramı emekli ikramiyelerini rahatlıkla alabilirler. Beklenilen zam oranlarının gelmesiyle birlikte bu Kurban Bayramı öncesinde emekliler çifte bayram yaşayacaklar. Şimdi gözler Kurban Bayramı öncesi emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarihe çevrilmiş durumdadır. Büyük bir heyecan ve merakla Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin miktarı bekleniyor.

 

 

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