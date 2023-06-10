Emeklilere bayram ettiren bayram zammı açıklandı! 7500 TL- 8000 TL, 8500 TL maaş alanlara müjde: Yeni bayram ikramiyesi zammı açıklandı

7500 TL- 8000 TL, 8500 TL maaş alanlara müjde: Yeni bayram ikramiyesi zammı belli oldu. Emeklilere bayram ettiren bayram zammı açıklandı- Emekli maaşları ve zamları, milyonlarca emekli vatandaşımızın yakından takip ettiği konular arasında yer almaktadır. Son gelişmelere göre, emekli zammı konusu hala gündemde kalmaktadır. Mayıs ayı enflasyon verileri, 5 Haziran tarihinde açıklanacak ve bu veriler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan memurlar için net zam oranının belirlenmesinde temel rol oynayacaktır. Emekli maaşlarına yapılacak zam için refah payı ve kademeli bir artış hesaplaması en olası seçenekler arasında değerlendirilmektedir. Ayrıca, Kurban Bayramı öncesinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) dahil tüm emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin miktarının 2.000 TL'den 3.000 TL'ye çıkarılması gündemde yer almaktadır. Detaylar gecce.com.tr'de.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte, emekli zammı konusu hemen gündeme gelmiştir. Yeni hükümet ve milletvekilleri, emeklilerin zam taleplerini ele alacakları ilk toplantılarını gerçekleştireceklerdir. Temmuz ayında açıklanacak olan zam oranı öncesinde, Mayıs ayı enflasyon rakamları büyük bir merakla beklenmektedir. Bu rakamlar, son 5 aydaki enflasyon artışını netleştirerek emekli maaşlarına yansıtılacaktır. Ayrıca Temmuz ayının başında, 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı hariç SGK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş zamları da belirlenecektir.

Kamu işçisi maaşları, emekli zamlarında referans alınacak olup, SGK ve Bağ-Kur emeklileri, refah payı hariç doğrudan enflasyon oranında zam alacaklardır. Memur emeklilerinin maaşları ise enflasyon farkı ve yüzde 6 toplu sözleşme zammıyla artırılacaktır. Ayrıca refah payının da emekli maaşlarını yükseltme etkisi bulunmaktadır. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları ve ekonomistlerin beklentilerine göre, 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20-23 aralığında olması beklenmektedir.

Emeklilerin büyük bir merakla beklediği konulardan biri de emekli bayram ikramiyesi zammıdır. Son gelişmelere göre, Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi tutarının artırılması gündemde yer almaktadır. Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi tutarı 1.100 Türk Lirası'ndan yüzde 82'lik bir artışla 2.000 Türk Lirası'na yükseltilmişti. Şimdi ise, bu tutarın 3.000 Türk Lirası'na çıkarılması üzerinde durulmaktadır.

Mart ayında emeklilik başvurusu yapan ve maaşları bağlanan emeklilere bu tutar ödenmiştir. Henüz maaş bağlanma işlemleri tamamlanmayan kişilere ise ödemelerin tamamlandıktan sonra yapılması planlanmaktadır. Bayram ikramiyesinin 2.500-3.000 Türk Lirası aralığına yükseltilmesi beklenmektedir. Bu durumda, bayram ikramiyesinde yaklaşık olarak yüzde 50'lik bir zam gerçekleştirilmiş olacak ve 2023 yılı içindeki zam oranı yaklaşık olarak yüzde 173 olacaktır.

Emekli bayram ikramiyesi konusu, emekliler arasında büyük bir heyecan ve beklenti yaratmaktadır. Bu artış, emeklilere bayram sürecinde ekonomik anlamda bir rahatlama sağlayacak ve bayram coşkusunu daha da artıracaktır. Emekliler, emekli bayram ikramiyesi zammı konusundaki son gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip etmektedir. Kurban Bayramı öncesinde yapılacak olan bu artış, emeklilerimize ekonomik olarak bir destek sağlayacak ve bayram sevincini daha da güçlendirecektir.