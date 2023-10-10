Emeklilere ara zam yok! Ek ikramiye var!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek emeklileri sevindirecek bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar:

Kasım Ayının İlk Günlerinde 5 Bin TL İkramiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, Kasım ayının ilk günlerinde emeklilere 5 bin Türk Lirası tutarında ikramiye ödemesi yapılacak. Bu haber emekliler arasında büyük bir sevinç yarattı. Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kabine toplantımızda yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır."

Zam Tarihi Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yapılacak maaş zammı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Yılbaşına işaret eden Erdoğan, "Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek inşallah o zaman da her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. 12.2 milyon emeklimizi doğrudan etkileyen bu kararın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ek Zam Gerekliliği

Bu açıklamaya göre, emeklilere Ocak ayına kadar herhangi bir zam yapılmayacak, sadece 5 bin liralık ikramiye ödemesi yapılacak. Ancak emekliler arasında, yaşamlarını sürdürmekte zorlanan birçok kişi bulunuyor. Bu nedenle ek zam yapılması gerektiği düşünülebilir. Sizce emeklilere ek zam yapılmalı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.

Emekli Maaşı Zammı İçin Beklenen Tarih

Emekli maaş zammı, 3 Ocak tarihinde açıklanacak olan enflasyon verileri sonrasında belirlenecek. Bu tarih, emeklilerin maaşlarının gelecek yıl ne kadar artacağını öğrenecekleri önemli bir dönemi işaret ediyor.