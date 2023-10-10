Advert

Emeklilere ara zam yok! Ek ikramiye var!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber sonunda geldi.

Emeklilere ara zam yok! Ek ikramiye var!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 11:43

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek emeklileri sevindirecek bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar:

Kasım Ayının İlk Günlerinde 5 Bin TL İkramiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, Kasım ayının ilk günlerinde emeklilere 5 bin Türk Lirası tutarında ikramiye ödemesi yapılacak. Bu haber emekliler arasında büyük bir sevinç yarattı. Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kabine toplantımızda yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır."

Zam Tarihi Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yapılacak maaş zammı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Yılbaşına işaret eden Erdoğan, "Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek inşallah o zaman da her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. 12.2 milyon emeklimizi doğrudan etkileyen bu kararın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ek Zam Gerekliliği

Bu açıklamaya göre, emeklilere Ocak ayına kadar herhangi bir zam yapılmayacak, sadece 5 bin liralık ikramiye ödemesi yapılacak. Ancak emekliler arasında, yaşamlarını sürdürmekte zorlanan birçok kişi bulunuyor. Bu nedenle ek zam yapılması gerektiği düşünülebilir. Sizce emeklilere ek zam yapılmalı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.

Emekli Maaşı Zammı İçin Beklenen Tarih

Emekli maaş zammı, 3 Ocak tarihinde açıklanacak olan enflasyon verileri sonrasında belirlenecek. Bu tarih, emeklilerin maaşlarının gelecek yıl ne kadar artacağını öğrenecekleri önemli bir dönemi işaret ediyor.

Benzer Haberler
SGK uzmanı Ankara'dan gelen kulisi paylaştı! 1999 sonrasına kademeli emeklilik tablosu 2. EYT fırsatı üzecek SGK uzmanı Ankara'dan gelen kulisi paylaştı! 1999 sonrasına kademeli emeklilik tablosu 2. EYT fırsatı üzecek
Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı Son dakika haberi: TOKi herkesi ev sahibi yapıyor! Bu şehirlerde 1+1-2+1-3+1 konut başvurusu başladı
90 gün taksit ertelemeli 50.000 TL ve 100.000 TL! Vakıfbank ihtiyaç kredisi taksit tablosu değişti! 90 gün taksit ertelemeli 50.000 TL ve 100.000 TL! Vakıfbank ihtiyaç kredisi taksit tablosu değişti!
Asgari ücretlinin cepleri şenlenecek! 2024 asgari ücret için ilk rakam resmen duyuruldu! Flaş gelişme ayyuka çıktı! Asgari ücretlinin cepleri şenlenecek! 2024 asgari ücret için ilk rakam resmen duyuruldu! Flaş gelişme ayyuka çıktı!
Vatandaş şenlenecek! IBAN numaranıza tek sefer için 1000 TL yatıyor! Son tarih belli oldu Vatandaş şenlenecek! IBAN numaranıza tek sefer için 1000 TL yatıyor! Son tarih belli oldu
Yüzde 40 ile yüzde 1500 arasında kâr etmek edebilirsiniz! İşte yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenler... Yüzde 40 ile yüzde 1500 arasında kâr etmek edebilirsiniz! İşte yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenler...
ÇOK OKUNANLAR
Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

“Dilek Taşı” dizisine bomba isim!
  • 03-10-2023 12:30

“Dilek Taşı” dizisine bomba isim!

Zehra Güneş'ten Çağatay Ulusoy itirafı! Ergenlik dönemlerinden itibaren...
  • 03-10-2023 16:04

Zehra Güneş'ten Çağatay Ulusoy itirafı! Ergenlik dönemlerinden itibaren...

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor
  • 07-10-2023 14:19

Şeker hastalığına karşı kalkan gibi koruyor! Sadece 1 bardak içmek bile yetiyor