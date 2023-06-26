Emeklilere 8500 TL + 1500 TL ek ödeme! ING Bank açıkladı, tek imza yetiyor!

ING Bank açıkladı, tek imza yetiyor! Emeklilere 8500 TL + 1500 TL ek ödeme- ING Bank, emekli maaş promosyonu kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'deki emekli vatandaşlar, ek gelir sağlama arayışında bulunurken bankaların emekli maaş promosyonu kampanyalarına yöneliyor. Emekliler, bankalarla promosyon sözleşmesi yaparak nakit ödemeler alabiliyorlar. Promosyon miktarı ise bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.

Emekli maaş promosyonu konusunda kamu bankalarını tercih edenler genellikle en düşük düzeyde promosyon alıyorlar. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilere 3.000 TL ile 5.000 TL arasında değişen tutarlarda maaş promosyonu ödemesi yapmaktadır. Özel bankaların bir kısmı da kamu bankaları gibi asgari düzeyde emekli maaş promosyonu ödemesi yaparken, bazı özel bankalar ise daha yüksek miktarlarda ödeme yapmaktadır. Yüksek maaş promosyonu alma imkanı sunan bankalar arasında öne çıkan isim ise ING Bank'tır. ING Bank, emeklilere ne kadar maaş promosyonu ödemesi yapmaktadır?

ING Bank Emekli Maaş Promosyonu Yeni Ödeme Tarifesi

ING Bank, Mayıs ayı için belirlediği emekli maaş promosyonu tarifesine göre aşağıdaki ödemeleri yapmaktadır:

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 5.100 TL,

Emekli maaşı 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 5.950 TL,

Emekli maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 7.650 TL,

Emekli maaşı 10.000 TL ve üzerinde olanlara 8.500 TL emekli maaş promosyonu ödemesi yapılmaktadır.

1.500 TL Ek Ödeme!

ING Bank'ın emekli maaş promosyonu kampanyasıyla birlikte müşterilere bir ek promosyon sürprizi sunulmaktadır. Bu kapsamda otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere 1.500 TL el promosyonu ödemesi yapılmaktadır. ING Bank, her otomatik fatura ödeme talimatı için 500 TL hediye vererek emeklilere bu fırsattan 3 kez yararlanma imkanı sunmaktadır. Böylece bir emekli, ING Bank'tan toplamda 10.000 TL maaş promosyonu alabilmektedir.