Emeklilere 80 bin TL yeni ödeme haberi geldi!

Emeklilere 80 bin TL yeni ödeme haberi geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2024 14:59

PTT, bireysel tüketici kredisi kampanyasıyla vatandaşlara uygun faiz oranları ve avantajlı koşullar sunmaya hazırlanıyor. PTT'nin işbirliği yaptığı Aktif Bank ile birlikte sunulan 80.000 TL'ye kadar olan kredi kampanyası, ihtiyaç sahiplerine finansal destek sağlamak adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Başvurular PTT üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, PTT üzerinden hızlı başvuru yapma şansına sahipler. PTT'nin sunduğu kolay başvuru süreci, ihtiyaç sahiplerine pratik bir çözüm sunuyor. Başvuru için yapmanız gereken tek şey PTT yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı yazıp bu bilgileri 30 50 numarasına göndermek. PTT üzerinden yapılan başvurular sonucunda, vatandaşlar emekli kredisi alıp alamayacaklarını öğrenebiliyorlar. Onaylanan kredi miktarını öğrenen kişiler, hemen en yakın PTT şubesine giderek kredilerini kullanabiliyorlar.

Başvurularını PTT şubelerinden gerçekleştirmeyi tercih edenler de bu kredi kampanyasından yararlanabilirler. 80.000 TL'ye varan kredi miktarını kullanmak isteyenler, PTT şubelerine giderek başvurularını kolayca tamamlayabilirler.

Onaylanan kredi miktarını alan bireyler, 24 ay vadeye kadar ödeme planı oluşturarak geri ödemelerini sağlayabilirler. Bu sayede ödeme koşulları kişisel finansal duruma uygun şekilde düzenlenebilir, ödeme yükü hafifletilebilir.

Benzer Haberler
PTT destek verecek! Acil para ihtiyacınıza 50.000 TL net ödeme! PTT destek verecek! Acil para ihtiyacınıza 50.000 TL net ödeme!
15 Milyon Emekliye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Duyuru! Ek Ödeme Devlet Desteği İle Verilecek 15 Milyon Emekliye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Duyuru! Ek Ödeme Devlet Desteği İle Verilecek
Ziraat Bankası Acil Kredi İçin Düğmeye Basıyor! 18-75 Yaş Arasında Olanlara 100.000 TL Ödeme Veriyor!  Ziraat Bankası Acil Kredi İçin Düğmeye Basıyor! 18-75 Yaş Arasında Olanlara 100.000 TL Ödeme Veriyor! 
TC Numarası sonu 0 2 4 6 8 İle Bitenler On Binlerce TL Destek Alacak! TC Numarası sonu 0 2 4 6 8 İle Bitenler On Binlerce TL Destek Alacak!
Primler 1800 Gün Düştü: Emeklilik İçin Tam Zamanı! (2000 - 2008) Primler 1800 Gün Düştü: Emeklilik İçin Tam Zamanı! (2000 - 2008)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borç Senet Kapatma Müjdesi: Devlet Destekli Kredi Kampanyası Başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borç Senet Kapatma Müjdesi: Devlet Destekli Kredi Kampanyası Başladı!
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı:
  • 18-01-2024 09:36

Kızıl Goncalar'ın 3. bölümünden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı: "Okumak çok güzel bir şey"

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'
  • 16-01-2024 10:03

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!
  • 17-01-2024 11:24

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'
  • 18-01-2024 11:35

Aslı Bekiroğlu şarkıcı olmak istiyor: '6 sene konservatuvar okudum'

Garanti Bankası 15:44'de Açıkladı! 108.000 TL'ye Kadar Limit Hazırlanacak ve Banka Borçları Silinecek!
  • 21-01-2024 15:48

Garanti Bankası 15:44'de Açıkladı! 108.000 TL'ye Kadar Limit Hazırlanacak ve Banka Borçları Silinecek!