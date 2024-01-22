Emeklilere 80 bin TL yeni ödeme haberi geldi!

PTT, bireysel tüketici kredisi kampanyasıyla vatandaşlara uygun faiz oranları ve avantajlı koşullar sunmaya hazırlanıyor. PTT'nin işbirliği yaptığı Aktif Bank ile birlikte sunulan 80.000 TL'ye kadar olan kredi kampanyası, ihtiyaç sahiplerine finansal destek sağlamak adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Başvurular PTT üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, PTT üzerinden hızlı başvuru yapma şansına sahipler. PTT'nin sunduğu kolay başvuru süreci, ihtiyaç sahiplerine pratik bir çözüm sunuyor. Başvuru için yapmanız gereken tek şey PTT yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı yazıp bu bilgileri 30 50 numarasına göndermek. PTT üzerinden yapılan başvurular sonucunda, vatandaşlar emekli kredisi alıp alamayacaklarını öğrenebiliyorlar. Onaylanan kredi miktarını öğrenen kişiler, hemen en yakın PTT şubesine giderek kredilerini kullanabiliyorlar.

Başvurularını PTT şubelerinden gerçekleştirmeyi tercih edenler de bu kredi kampanyasından yararlanabilirler. 80.000 TL'ye varan kredi miktarını kullanmak isteyenler, PTT şubelerine giderek başvurularını kolayca tamamlayabilirler.

Onaylanan kredi miktarını alan bireyler, 24 ay vadeye kadar ödeme planı oluşturarak geri ödemelerini sağlayabilirler. Bu sayede ödeme koşulları kişisel finansal duruma uygun şekilde düzenlenebilir, ödeme yükü hafifletilebilir.