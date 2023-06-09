Emeklilere 7500 TL ödemeler bu ay resmen başladı! Hemen hesaplarınıza bakın tamamen geri ödemesiz 7500 TL veriliyor

Hemen hesaplarınıza bakın tamamen geri ödemesiz 7500 TL veriliyor. Emeklilere 7500 TL ödemeler bu ay resmen başladı- Bankalar, kendilerine fon havuzu oluşturabilmek amacıyla emeklilerin maaşlarını çekmeleri için büyük fırsatlar sunmaktadır. 2017 yılından bu yana bankalarla imzalanan sözleşmeler aracılığıyla, emekliler belirli bir süre boyunca maaşlarını belirli bir bankadan alacaklarını taahhüt ederek belirli bir oranda prim ödemesi alırlar.

Her yıl farklı ödeme miktarlarıyla emeklileri çekmek için çaba sarf eden bankalar arasında bu yıl İş Bankası da yer almaktadır. Banka tarafından yapılan açıklamalara göre, bu yıl emeklilere yaklaşık olarak 7.500 TL ödeme yapılacaktır. İş Bankası ile çalışmak isteyen emekliler tarafından bu haber sevinçle karşılar.

İş Bankası'ndan Detaylar Devam Ediyor Bankadan gelen bilgilere göre, emeklilerden 3 yıl boyunca banka değiştirmeme taahhüdü istenecektir. Prim ödemesinin miktarı ise emeklinin aylık maaş tutarı üzerinden hesaplanacaktır. Eğer emeklinin maaşı üzerinde icra veya kesinti gibi durumlar bulunuyorsa, prim ödemesi kesintilerden kalan maaş tutarı üzerinden belirlenir.

Emekliler, sözleşmeyi imzaladıktan sonra ilk maaş ödemesinden sonra 3 iş günü içinde ödemeleri hesaplarına yatırılacaktır. Şu an için bankadan gelen detaylar bu şekildedir, ancak bankanın emeklilere ek imkanlar sunup sunmayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmamaktadır. İş Bankası'nın önerdiği şartları beğenen emekliler, daha fazla detay için bankanın resmi internet sitesini takip ederler.

Gelecek Ödemeler İşte Burada Emeklileri oldukça memnun eden prim ödemeleri her yıl artmaktadır. Promosyonlar sayesinde ödeme güçlüğü çeken emekliler, bu sayede bir nebze olsun rahatlarken, dar gelirli ve nakit ihtiyacı olan kişiler de prim ödemeleriyle bu ihtiyaçlarını karşılarlar. Bankalar ayrıca, emeklilerin yanı sıra bir yakınlarını da getiren kişilere ek ödemeler yapabilmektedir. Ayrıca otomatik ödemelerini bankaya taşıyan emeklilere ek ayrıcalıklar sunarlar.

SGK emeklileri, bankacılık işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirerek İş Bankası'nın sunduğu ayrıcalıkların keyfini sürmektedir.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında, 1 Kasım 2022 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanya sayesinde, SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) ilk emekli maaş ödemeleri için İş Bankası'nı tercih ettiklerinde veya mevcut emekli maaşlarını İş Bankası'na taşıdıklarında, 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesinden faydalanabilmektedirler. Bunun yanı sıra, SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödememekte ve birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabilmektedir.

Tüm Türkiye genelinde yaygın şubelerimiz ve bankamatiklerimiz aracılığıyla emekli maaşlarına kolayca erişmek isteyen tüm emeklilerimiz, İnternet Şubesi ve İşCep mobil uygulaması üzerinden emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurularını gerçekleştirebilir ve tüm emekli maaş işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilirler. Ayrıca, en yakın İş Bankası şubesine giderek de emekli maaşlarını rahatlıkla taşıyabilirler.

İş Bankası, SGK emeklilerine sunduğu avantajlarla birlikte, bankacılık işlemlerini kolaylaştıran hizmetleriyle emeklilere büyük bir rahatlık sağlamaktadır. Emekliler, İş Bankası'nın geniş şube ağından ve teknolojik çözümlerinden faydalanarak maaşlarını güvenli bir şekilde yönetebilmektedirler.