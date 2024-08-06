Emeklilere 7 Ağustos'ta Önemli Ödeme: Maaş Farkları Hesaplara Yatıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik yaptığı açıklamada, 7 Ağustos 2024 tarihinde önemli bir ödeme yapılacağını duyurdu. Temmuz 2024 itibarıyla en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL olarak belirlendiği ve bu düzenleme kapsamında maaş farklarının hesaplara yatırılacağı bildirildi.

Fark Ödemesi Yapılacak

Yeni düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi. Bu maaş artışı, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Düzenlemeden toplamda 3 milyon 703 bin 788 emekli faydalanacak ve emeklilerin büyük bir kısmı bu artıştan doğrudan etkilenecek.

Yapılan Açıklama

SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2024 yılı Temmuz döneminde en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye yükseltilmesi kapsamında, maaş farklarının 7 Ağustos 2024 tarihinde hesaplara yatırılacağı.”

Bu ödeme, emeklilerin maddi açıdan rahatlamasına ve geçim zorluklarının bir nebze olsun hafifletilmesine yardımcı olacak. Emekliler, 7 Ağustos'ta hesaplarına yatırılacak olan fark ödemeleri ile birlikte yeni maaşlarını alacaklar.