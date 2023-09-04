Emeklilere 5.000 TL Cumhuriyet ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte verilecek?

Ülkemizde yaklaşık 17 milyon emekli bulunuyor ve bu emeklilerin 10 milyonu asgari emekli seviyesinde maaş alıyor. Emeklilerin maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranına göre güncellenirken, bu yılın ayrıcalığı ise Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla verilecek ek ikramiyeyi içeriyor.

Cumhuriyet İkramiyesi için Tarih Belli Oldu

Ramazan ve Kurban bayramlarında 2 bin TL'lik ikramiye alan emeklilere, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı şerefine, ek olarak 5 bin TL'lik bir ikramiye daha verilmesi planlanıyor. Bu ek ikramiye, Ekim ayında ödeneceği tahmin ediliyor. Resmi bir açıklama henüz gelmese de, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki görüşmeler devam ediyor ve detaylar netleşmeye çalışılıyor.

Emekli Maaşlarına Zam Ne Kadar Olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ise henüz kesinlik kazanmadı. Ancak Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem'in köşesinde yazdığına göre, emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde bir refah payı veya seyyanen zam yapılması düşünülüyor. Memura %8,07 oranında zam yapıldığı göz önüne alındığında, emeklilere de benzer bir oranda zam yapılma ihtimali yüksek görünüyor.

Erdem, emekli maaşlarına yapılacak zammın Ekim ayında netleşeceğini ve Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlayacağını belirtiyor. Emeklilerin uzun süredir beklediği bu zam haberinin, emeklilere bir nefes aldıracağı da aşikar.