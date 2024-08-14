Emeklilere 3700 TL Ek Zam İddiası: Ağustos Ayında Hesaplara Yatabilir

Emeklilere 3700 TL Ek Zam İddiası: Ağustos Ayında Hesaplara Yatabilir
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-08-2024 20:45

Emekliler için sevindirici bir gelişme yaşandı. 4A, 4B ve 4C statüsündeki emeklilere 3700 TL ek zam yapılacağı iddiası gündeme geldi. Temmuz ayında yapılan maaş artışlarının ardından gelen bu yeni düzenleme, emekliler tarafından büyük bir sürpriz olarak karşılandı. Ağustos ayında güncellenmesi beklenen yeni maaşlar, emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Kabine tarafından onaylandığı iddia edilen bu düzenleme, tüm emeklileri kapsayacak şekilde 3700 TL ek ödeme yapılmasını öngörüyor. Bu artış, mevcut maaşların yeniden hesaplanmasını ve emeklilerin maaşlarını güncel değerlerle almasını sağlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü iyileştirme çalışmaları devam ederken, bu ek zam iddiasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldiği belirtiliyor. Ancak, bu gelişmenin henüz resmi olarak duyurulmadığı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklendiği ifade ediliyor. Milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyecek bu kararın Ağustos ayı sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

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