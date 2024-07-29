Emeklilere 2.500 TL Ek Ödeme: Tarih Belli Oldu!

Emeklilere 2.500 TL Ek Ödeme: Tarih Belli Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2024 21:50

Emekliler, maaşlarına yapılacak zamları beklerken, maaş artışlarının yanı sıra ek ödemelerin tarihine odaklandı. TBMM tarafından onaylanan düzenlemeyle, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 2.500 TL tutarında ek ödeme yapılacak.

Temmuz ayı, Türkiye’de milyonlarca emeklinin maaş zammı aldığı bir dönemdir. Bu kapsamda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş farkı ödemeleri de gündemdeydi. Emeklilik maaş zammı ile birlikte asgari emekli maaşının 12.500 TL’ye çıkarılmasının ardından, 10 bin TL emekli maaşı alanlar 2.500 TL maaş farkı alacaklar.

TBMM’nin onayıyla, ek ödemelerin yapılacağı tarih de kesinleşti. Emeklilik maaş farkı ödemeleri, ağustos ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak. Bu düzenleme, emeklilere finansal rahatlama sağlamayı amaçlıyor ve milyonlarca emekliyi sevindirecek.

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