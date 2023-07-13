Emeklilere 15 bin 150 müjdesi! Yüzde 25'in zammın ardından mest eden gelişme! 7 bin 500, 8000, 9.500 maaş alanlar dikkat...

7 bin 500, 8000, 9.500 maaş alanlar dikkat... Emeklilere 15 bin 150 müjdesi! Yüzde 25'in zammın ardından mest eden gelişme- Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2023 emekli maaşı zammı sonunda açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, en düşük emekli maaşı yüzde 25 oranında artırılarak 19.77 TL'den 25 TL'ye yükseltildi. Bu zamla birlikte, emeklilerin maaşlarında değişiklikler yaşanırken, bankalar da ihtiyaç kredilerinde yeni kampanyalara imza attı. Emeklilere müjde niteliğinde olan bu kampanyalarla birlikte 14,850 TL'ye kadar kredi kullanma imkanı sunuluyor. Özellikle 7,500 TL, 8,500 TL ve 9,000 TL maaş alan emekliler dikkat! Düşük faiz oranlarıyla acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. İşte detaylar...

Emekli maaşlarının en düşük seviyelerinde değişiklik yaşanırken, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama ile emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağı duyuruldu. Bu zam haberi sonrasında bankalar da ihtiyaç kredilerinde değişikliklere gitti. Özellikle acil nakit ihtiyacı olan emeklilere özel ihtiyaç kredisi kampanyaları başlatıldı. Yüzde 25 zamın ardından beklenen gelişme gerçekleşti ve 7,500 TL, 8000 TL ve 9,500 TL maaş alan emeklilere düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı sunuldu. Peki, hangi banka ne kadar kredi veriyor? Faiz oranları düştü mü? Emeklilere özel hangi kredi kampanyaları bulunuyor? İşte Temmuz 2023'e özel kredi kampanyaları ve detayları...

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte emekli maaşlarında iyileştirme yapılacağı duyuruldu. Buna bağlı olarak, Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur, memur ve tarım emeklileri yüzde 25 zam oranıyla maaşlarını alacaklar. Ocak ayında 5,517 TL emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, Nisan ayındaki kararla birlikte 7,500 TL'ye yükseldi.

Ancak, Temmuz ayında en düşük emekli aylığında bir artış olmadığı için yüzde 25 zam, ocak ayında alınan 5,517 TL maaşa uygulanacak. Bu durumda emeklinin maaşı 6,896 TL olacak. Ancak bu tutar, en düşük emekli aylığı olan 7,500 TL'nin altında olduğu için emekli, Temmuz ayında 7,500 TL maaş almaya devam edecek.

Milyonlarca Emekliye Ek Ödeme

Yüzde 25 zamla birlikte tüm emeklilere her ay ödenen ek ödeme miktarı da artacak. Vergi iadesi uygulamasının kaldırılmasının ardından ek ödeme uygulamasına geçilmişti. Memur, işçi, Bağ-Kur, tarım emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlar bu ödemeden yararlanıyor. 2023 Ocak ayında 24,000 TL alan bir emeklinin maaşı 6,000 TL artarken, ek ödemesi de 1,200 TL olacak. Böylece emeklinin eline toplamda 31,200 TL geçecek.

PTT'den Emekli Kredisi Kampanyası

PTT, emekli maaşı alan vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası başlattığını duyurdu. Bu kampanya kapsamında borcu olanlara 100,000 TL'ye kadar nakit destek sağlanması hedefleniyor. PTT ve Aktif Bank iş birliğiyle gerçekleştirilen bu kampanya, emekli maaşı alanların kredi almasını kolaylaştırıyor. Emekliler, 100,000 TL'ye kadar ve 24 ay vadeli kredi için başvuruda bulunabiliyorlar.

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılıyor?

PTT'den emekli kredisi almak isteyenler en yakın PTT şubesine giderek veya online olarak başvuru yapabilirler. Başvuruyu yapabilmek için akıllı telefonlara PTT Mobil uygulamasının indirilmesi ve sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Kredi onay süreci ise 15 güne kadar uzayabilir.