EMEKLİLERE 12000 TL ÖDEME! Bu Gece Açıklandı! O Bankadan Uzun Süre Ödenecek Tutar Belli Oldu!

VakıfBank, 1 Temmuz-30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK emekli maaşını bankaya taşıyan veya yeni emekli olanlara özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, VakıfBank’tan ilk maaşını alan emekliler, 12.000 TL’ye kadar nakit ödül kazanma fırsatına sahip. Yeni emeklilere özel olarak sunulan Emekli Troy Bankomat Kart ve Emekli Troy Kredi Kartı ile alışveriş yaptıklarında, her iki kartı kullanarak aylık 1.000 TL’ye kadar, yıllık ise toplam 12.000 TL’ye kadar nakit ödeme yapılacak.

Kampanya sadece Bankomat ve Kredi Kartı ile yapılan alışverişleri kapsıyor; diğer kartlar, e-ticaret işlemleri ve bazı ödemeler kampanyaya dahil değil. Nakit ödüller, alışveriş yapılan ayı takip eden ayın 20’sinde maaş hesabına yatırılacak. Kampanya ayrıntıları ve katılım için VakıfBank Mobil’de “Cepte Kazan” uygulamasını kullanmak gerekiyor.