Emekliler Zam Beklentisi İçinde: En Düşük Emekli Maaşı 15 Bin TL Olabilir

Emekliler Zam Beklentisi İçinde: En Düşük Emekli Maaşı 15 Bin TL Olabilir
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2024 23:43

Temmuz ayında emeklilere yapılan yüzde 24,73 oranındaki maaş zammı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Ancak açlık sınırının 19,234 TL'ye ulaştığı bu dönemde, emekliler maaşlarının en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep ediyor. Buna rağmen, kulislerde AKP'nin bu yönde bir planı olmadığı belirtiliyor.

Ocak ayına kadar yeni bir zam beklenmezken, yıl sonu enflasyon verilerine göre yapılacak zam oranı hakkında tahminler şekillenmeye başladı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, yıl sonu enflasyon verilerinin yüzde 43,31 olarak tahmin edildiğini ve bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 14,90 zam alabileceğini açıkladı. Ayrıca, Yılmaz, en düşük emekli maaşının Ocak ayında 15 bin TL'ye yükselebileceğini öngörüyor.

Emeklilerin, kök maaşı 11 bin 500 TL altında olanların ise sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

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